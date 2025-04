Serviços Gratuitos de Cidadania Chegam a Santo Antônio de Posse com Projeto Itinerante

Nos dias 29 e 30 de abril, o município vai receber a visita do projeto Cidadania Itinerante, uma iniciativa da Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo (SJC-SP). Por meio de uma unidade móvel totalmente equipada. A ação vai oferecer diversos serviços gratuitos voltados à emissão de documentos e orientações à população.

A van do projeto estará estacionada na Praça Cel. David Batista, nº 14 – Praça da Matriz, em ambos os dias, das 9h às 15h.

Serão realizados cerca de 100 atendimentos por dia, com distribuição de senhas por ordem de chegada. Por isso, é recomendado que os interessados compareçam com antecedência para garantir o atendimento.

Atendimentos disponíveis:

Durante os dois dias de ação, os moradores poderão contar com a prestação de serviços importantes, facilitando o acesso a documentos e orientações sem a necessidade de deslocamento a outras cidades. Entre os principais serviços oferecidos estão:

• Solicitação de 1ª e 2ª vias do RG e CNH

• 2ª via de certidões (nascimento, casamento e óbito)

• Agendamento na Receita Federal e emissão de 2ª via do CPF

• 2ª via do título de eleitor

• 2ª via de contas de água e energia

• Emissão da carteira de trabalho digital

• Atestado de antecedentes criminais

• Consultas ao SERASA

• Criação de conta no portal gov.br

• Cadastro no programa ID Jovem

• Registro de boletins de ocorrência

• Requerimento de seguro-desemprego

• Elaboração de currículos

• Orientações sobre migração

• Encaminhamento e acolhimento de denúncias

• Orientações sobre o Procon

• Apoio jurídico da Defensoria Pública

Além dos serviços documentais, o projeto também realizará acolhimento de denúncias e orientações diversas, com encaminhamentos às coordenadorias e programas da Secretaria da Justiça e Cidadania.