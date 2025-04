McDia Feliz 2025 acontece em 23 de agosto e o preço do tíquete de Big Mac será de R$20

Na data, o valor arrecadado com as vendas do sanduíche será revertido para a saúde e a educação infantojuvenil por meio do Instituto Ronald McDonald e Instituto Ayrton Senna

O McDia Feliz 2025 já tem data definida para mudar a vida de milhões de crianças e adolescentes! No dia 23 de agosto, a campanha levará a oportunidade para formarmos uma corrente de solidariedade, ao arrecadar fundos para causas infantojuvenis por todo o Brasil. A data celebra a 37ª edição da campanha, uma das maiores do País e que já promoveu melhorias na saúde e educação de mais de 11 milhões de crianças e adolescentes.

O preço do tíquete individual será de R$20, que poderá ser trocado por um Big Mac nos restaurantes participantes de todo o Brasil na data da campanha. Neste dia, toda a renda obtida com a venda dos sanduíches Big Mac, descontados alguns impostos, será destinada a duas organizações: o Instituto Ronald McDonald, que trabalha para promover a saúde e o bem-estar de crianças, adolescentes e suas famílias, ajudando a aumentar as chances de cura do câncer infantojuvenil; e ao Instituto Ayrton Senna, que acelera a qualidade da educação pública brasileira e amplia as oportunidades de um futuro melhor para jovens brasileiros.

Na última edição, a campanha arrecadou R$ 26,2 milhões e apoiou 85 projetos pelo Brasil afora. Ainda, em 2024, a campanha destinou, por meio do Movimento VemVida, mais de R$ 1,5 milhões às famílias afetadas pelas enchentes do Rio Grande do Sul, contribuindo com a reconstrução e recuperação dos sonhos de milhares de pessoas.

Instituto Ronald McDonald: mais de 30 mil crianças impactadas

Em 2024, o Instituto Ronald McDonald beneficiou 80 projetos de 49 instituições de norte a sul do Brasil. Entre os projetos, estão aquisição de equipamentos hospitalares, operacionalização de hospitais, pesquisas científicas, humanização de ambiente hospitalar e projeto para educação continuada de profissionais, entre outros. Além disso, houve a operação das sete unidades do Programa Casa Ronald McDonald e das nove unidades do Espaço da Família Ronald McDonald no Brasil.

Ao todo, mais de 30 mil crianças foram impactadas diretamente pela campanha só em 2024. Um desses exemplos é Thayna Christine dos Reis e seu filho Levi, de 9 meses. Ambos estão hospedados na Casa Ronald McDonald São Paulo, em Itaquera. Natural de Poços de Caldas (MG), a família vive na unidade há seis meses, desde que o pequeno Levi iniciou sua luta contra o câncer, diagnosticado como Retinoblastoma. “Para nós, o McDia Feliz é uma grande oportunidade de apoiar o Instituto Ronald McDonald e garantir a continuidade de seus projetos e programas. A Casa Ronald Itaquera se tornou o nosso refúgio, onde encontramos não só abrigo, mas também esperança, carinho e amor. Sou imensamente grata por todo o suporte e cuidado que recebemos aqui”, afirma Thayna, emocionada.

Instituto Ayrton Senna: mais vidas no pódio

Os recursos arrecadados com a campanha McDia Feliz 2024 tiveram um impacto transformador na educação pública brasileira, possibilitando a continuidade de cinco iniciativas de educação integral do Instituto Ayrton Senna. Graças a mobilização, mais de 53 mil educadores foram formados, impactando diretamente a jornada de aprendizado de mais de 816 mil estudantes em escolas públicas de diversas regiões do país.

Entre os projetos beneficiados, destaca-se o trabalho voltado para o desenvolvimento de competências socioemocionais em estudantes do Centro Paula Souza, em São Paulo, e do Ensino Fundamental II em Sobral, no Ceará, referência nacional em educação. Essas iniciativas ajudam crianças e jovens a fortalecerem habilidades essenciais, como colaboração, resiliência e pensamento crítico, ampliando suas oportunidades para um futuro melhor. Para milhares de estudantes, os benefícios em adquirir tais habilidades vão além da sala de aula, tornando-se uma verdadeira porta de entrada para a realização de sonhos e construção com a preparação para enfrentar os desafios do século XXI.

Mais informações sobre a campanha

As informações sobre o início das vendas antecipadas de tíquetes para o McDia Feliz serão divulgadas em breve.

Sobre o McDia Feliz

O McDia Feliz é o principal evento beneficente do McDonald’s e, atualmente, é uma das maiores mobilizações em prol de crianças e adolescentes no Brasil. A campanha é realizada no país desde 1988, gerando recursos para as instituições apoiadas pelo Instituto Ronald McDonald, que atuam para proporcionar mais saúde e bem-estar para crianças e adolescentes com câncer. Em 2018, o projeto ampliou seu impacto para beneficiar outra causa de grande importância para o país, a Educação, contribuindo para as ações do Instituto Ayrton Senna. Desde sua primeira edição, mais de R$ 426 milhões já foram arrecadados pelo McDia Feliz. Para saber mais, acesse o site: https://www.mcdonalds.com.br/mcdia-feliz.

Sobre o Instituto Ronald McDonald

Organização sem fins lucrativos, o Instituto Ronald McDonald (IRM) há mais de 26 anos atua para promover saúde e bem-estar de crianças, adolescentes e seus familiares e contribui para aumentar as chances de cura do câncer infantojuvenil no Brasil. Para atingir esse objetivo, o Instituto trabalha promovendo a estruturação de hospitais especializados, a hospedagem para famílias que residem longe dos hospitais, a capacitação de estudantes e profissionais de saúde e a sensibilização de profissionais da educação básica para realizarem o diagnóstico precoce por meio do conhecimento dos sinais e sintomas da doença, além de incentivar a adesão a protocolos clínicos e promover a disseminação de conhecimento sobre a causa. A ONG faz parte do sistema beneficente global Ronald McDonald House Charities (RMHC), presente em mais de 60 países, coordenando os programas globais: Casa Ronald McDonald, voltado para a hospedagem, transporte e alimentação dos pacientes; e o Programa Espaço da Família Ronald McDonald, que torna menos desgastante o dia a dia das famílias durante o tratamento. No Brasil, há ainda outros dois programas locais: Atenção Integral e Diagnóstico Precoce, com ações específicas de combate ao câncer infantojuvenil. O Instituto conta com o apoio de diversas empresas e pessoas físicas para desenvolver e manter seus programas. Ao todo, a organização já beneficiou mais de 1.749 projetos de 108 instituições de norte a sul do país, beneficiando mais de 3 milhões de crianças e adolescentes com câncer e suas famílias. Para saber mais, acesse https://institutoronald.org.br/.

Sobre a Arcos Dorados

A Arcos Dorados é a maior franquia independente do McDonald’s do mundo e a maior rede de serviço rápido de alimentação da América Latina e Caribe. A companhia conta com direitos exclusivos de possuir, operar e conceder franquias locais de restaurantes McDonald’s em 20 países e territórios dessas regiões. Atualmente, a rede possui mais de 2.400 restaurantes, entre unidades próprias e de seus franqueados, que juntos empregam mais de 100.000 funcionários (dados de 31/12/2024). A empresa também está comprometida com o desenvolvimento das comunidades em que opera com a oferta de oportunidades de primeiro emprego formal aos jovens e com o impacto ambiental positivo por meio de sua Receita do Futuro. A Arcos Dorados está listada na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE: ARCO). Para saber mais sobre a Companhia por favor visite o nosso site.

Sobre o Instituto Ayrton Senna

Fruto do sonho do tricampeão mundial de Fórmula 1, o Instituto Ayrton Senna é um centro de inovação que busca acelerar a qualidade da educação pública no país. Fazemos isso por meio de pesquisa e inovação, implementação de programas educacionais e contribuição com políticas públicas. Realizamos parcerias com redes de ensino públicas em todo o Brasil para promover alfabetização, melhoria da aprendizagem, desenvolvimento das habilidades socioemocionais e gestão educacional. Em todos eles, trabalhamos com diagnósticos, formação de educadores e gestores, estabelecimento de metas, monitoramento de indicadores e oferecendo ferramentas e materiais educacionais para serem utilizados em sala de aula. Ao longo de nossa atuação, o Instituto já realizou mais de 36 milhões de atendimentos a crianças e jovens em cerca de 3 mil municípios. Diante dos desafios socioambientais de hoje, acreditamos que transformar vidas por meio da educação seja um caminho essencial para a construção de um país mais justo e um futuro mais sustentável para todos e todas. Para saber mais, acesse: https://institutoayrtonsenna.org.br/