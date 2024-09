600 estudantes da rede municipal assistem espetáculo circense no Centro Cultural

600 estudantes da rede municipal de ensino assistiram o espetáculo circense MPB – Meu Povo Brasileiro-, apresentado nesta quinta-feira, 5 de setembro, no Centro Cultural, no Jardim Camargo. A exibição, que envolve arte circense, dança e música, foi feita pelos alunos da Instituição de Incentivo à Criança e ao Adolescente (ICA) de Mogi Mirim.

Os estudantes foram divididos em dois grupos, sendo eles compostos por 300 crianças da Escola Municipal de Ensino Básico (EMEB) Ubirajara Ramos, do Parque Residencial Ypê Amarelo, e outras 300 do Centro de Atendimento Integral à Criança (Caic), do Jardim Santa Terezinha II. A ICA apresentou o espetáculo às 10h da manhã e, no período vespertino, às 13h.

MPB – Meu Povo Brasileiro- é um espetáculo dinâmico, que traz na essência as culturas brasileiras, percorrendo por danças, musicalidade e vivência típicas das regiões marcante do país. “Interpretando grandes ritmos dançantes e animados, MPB traz à tona música popular e coreografias desenvolvidas a fim de transpassar as sensações de um olhar de apropriação do ser humano que vive e sobrevive em cada uma das cinco regiões do Brasil”, disse o secretário da Educação, Paulo Paliari.

Toda a trilha sonora desse espetáculo foi estudada e composta de forma inédita e exclusiva para cada número e suas sensações, com execução ao vivo pelos músicos da banda ICA.