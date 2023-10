6ª edição do Domingo na Franco acontece no dia 12 de novembro; simulação de atropelamento será realizado no dia 8

A Faculdade Municipal Professor Franco Montoro (FMPFM) agendou para o próximo dia 12 de novembro o 6º Domingo na Franco, que acontece das 9h às 18h, nas dependências da instituição de ensino, localizada na Rua dos Estudante, s/n, na Cachoeira de Cima. O evento é aberto ao público e conta com apoio da Pedallife.

O Domingo na Franco contará com várias atrações, sendo elas gastronômicas com food trucks e barracas com várias opções de comida e bebida, feira de artesanato, atividades infantis, como pula pula, palhaço, escultura de bexiga, brinquedos infláveis, algodão doce e uma exposição de carros antigos, jeeps e motocicletas. Além das atrações musicais, haverá sorteio de brindes.

Ainda na programação, o evento também contará com passeio de bicicleta que se iniciará em frente da loja Pedallife, na Avenida 9 de Abril, percorrendo as principais ruas e avenida de Mogi Guaçu até chegar na sede da Franco Montoro.

“O Domingo na Franco é um evento institucional que realizamos anualmente. Nosso principal objetivo é trazer o público para dentro da faculdade, para nos aproximarmos da comunidade e divulgarmos os nossos cursos. Esperamos receber cerca de 2.000 pessoas neste dia”, pontuou Ana Caroline Costa Nogueira, coordenadora geral da instituição.

Simulação

No dia 8 de novembro, às 9h, o curso de Medicina da FMPFM vai realizar a 1ª Simulação Realística em Urgência e Emergência. A simulação contará com uma parceria com o Corpo de Bombeiros, SAMU e Renovias. O evento acontecerá na sede da instituição.

No local, será feita uma simulação realística de um atropelamento com a utilização de um carro, performance dos alunos de medicina, além de incidência de barulhos de sirene e gritaria, simulando um cenário de pânico.