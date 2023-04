74 ANOS: “Artur Fest” reunirá shows ao vivo, food trucks e espaço kids

Evento terá início na quinta (13) e se estende até o domingo (16), na Lagoa dos Pássaros; confira as atrações que vão desde a Elba Ramalho ao Rodrigo José (Rei do Brega)

O Artur Fest promete agradar todos os públicos entre os dias 13 e 16 de abril. Sediado na Lagoa dos Pássaros, o evento contará com shows ao vivo, além de boa comida e espaço para as crianças. Organizada pela Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Cultura & Turismo, a atração faz parte das comemorações de 74 anos do município.

A festa terá entrada gratuita e será aberta pelas bandas Tommy Lee Rock e Trilha Zero, que agitarão a cidade com muito rock in roll na quinta-feira (13), a partir das 20h.

A programação também agradará quem curte o famoso brega brasileiro. Rodrigo José, conhecido como o “Rei do Brega”, se apresentará no segundo dia do evento, na sexta-feira (14). Já para os amantes do sertanejo, a dupla João Vitor e Samuel garante o show do terceiro dia, no sábado (15).

A famosa Orquestra Sinfônica Jovem de Artur Nogueira se apresentará com convidados muito especiais no último dia. Elba Ramalho e Derico Sciotti farão parte da apresentação que fechará o evento com chave de ouro no domingo (16), a partir das 20h.

Para quem quiser provar uma boa culinária durante os quatro dias de Artur Fest, os carros de Food Truck trarão diversas opções de lanches, doces, bebidas e muito mais. Feirantes e ambulantes do município também estarão no local. Enquanto isso, as crianças poderão se divertir e aproveitar o espaço repleto de brinquedos.

O secretário de Cultura & Turismo, Joaquim Pinheiro, destaca que o evento promove interação social, em um ambiente familiar com diversas opções gastronômicas, além da música boa. “Nossa expectativa é que as atrações agradem a todos os gostos e tornem a comemoração de aniversário do nosso município ainda mais especial”, frisou.

ATRAÇÕES

– Quinta-feira (13), a partir das 20h

Cultura Rock Especial – Artur Fest

Bandas: Tommy Lee Rock e Trilha Zero

-Sexta-feira (14), a partir das 20h

Rodrigo José, o Rei do Brega

– Sábado (15), partir das 20h

Dupla Sertaneja João Vitor e Samuel

– Domingo (16), a partir das 8h30

“Classics Motors Reunion” – encontro de carros antigos