80 atletas participam do 1º Campeonato Guaçuano de Boxe e Muay Thai; evento arrecada 350 kg de alimentos

Cerca de 80 atletas entre homens e mulheres participaram do 1º Campeonato Guaçuano de Boxe e Muay Thai. A competição aconteceu no sábado, 5 de agosto, em ringue montado no ginásio municipal José Luiz de Souza Godoy, o Velo, no Complexo Esportivo do Estádio Municipal Alexandre Augusto Camacho, no Imóvel Pedregulhal. O evento foi organizado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL).

A competição contou com a realização de 40 lutas e, além dos atletas de Mogi Guaçu, teve a participação de competidores das cidades de Mogi Mirim, São João da Boa Vista, Cosmópolis, São Sebastião, Itanhaém, Itapira e Campinas. Ao todo, 700 pessoas estiveram presentes para a acompanhar o campeonato, que arrecadou ainda 350 kg de alimentos não perecíveis que serão doados para as instituições da cidade.

Segundo o organizador da competição, o Mestre Ezequiel Machado, o evento foi um sucesso porque os atletas das escolinhas da cidade tiveram a oportunidade de enfrentar os melhores lutadores da região. “Mogi Guaçu é um celeiro de jovens talentos. A competição trouxe maior visibilidade para os lutadores da cidade e para a modalidade. Pretendo continuar e fazer com que esse projeto cresça cada vez mais”, comentou.

As lutas foram organizadas por divisões de cards de acordo com o peso, altura, idade, nível e tempo de treino dos atletas. Os campeões e vice-campeões de muay thai receberam troféus. Já os vencedores do boxe receberam um cinturão e os segundos colocados uma medalha.

Em Mogi Guaçu, a Secretaria Municipal de Esporte de Lazer tem promovido a modalidade de muay thai nas escolinhas dos centros esportivos. “O intuito é afastar as crianças e adolescentes das ruas e oferecer-lhes uma atividade que acrescente um desenvolvimento físico, mental e emocional. E este projeto social tem sido um verdadeiro sucesso”, finalizou Ezequiel Machado.