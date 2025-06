8º Megafeirão de Automóveis começa nesta quinta-feira em Artur Nogueira

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Juventude, e em parceria com lojistas da cidade, promove a 8ª edição do Feirão de Automóveis, que acontece de 5 a 15 de junho, sempre das 8h às 18h, em frente à Câmara Municipal.

O evento reunirá mais de 450 opções de veículos, entre carros novos, seminovos e motos, com condições especiais de pagamento e valores atrativos. As principais lojas multimarcas do município participam da iniciativa, oferecendo uma grande variedade de modelos — desde os mais compactos até SUVs de última geração.

A secretária de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Juventude, Tatiane Gibertoni, reforça o convite para que a população prestigie o evento. “Este é um momento importante para fomentar a economia local, movimentar o comércio e gerar oportunidades para quem deseja trocar de veículo ou realizar o sonho do carro próprio. Mais uma vez, o feirão estará recheado de boas ofertas e será mais uma edição de sucesso”, destaca.

De acordo com a organização, durante os 10 dias de evento, os visitantes poderão conferir as melhores opções do mercado automotivo, com a comodidade de um ambiente preparado especialmente para receber o público.

A Prefeitura e os lojistas convidam todos os moradores e visitantes da região para participar. O Feirão funcionará todos os dias, entre 5 e 15 junho, das 8h às 18h, em frente à Câmara Municipal de Artur Nogueira.