Fundação Arnaldo Comisso e Lions Clube realizam ação que entrega óculos gratuitos para crianças em Posse

Projeto Visão 2025 beneficia estudantes da rede municipal e promove saúde visual e inclusão social

A Fundação Arnaldo Comisso, em parceria com o Lions Clube de Santo Antônio de Posse, está à frente do Projeto Visão 2025, uma iniciativa que tem transformado a vida de crianças da rede municipal de ensino por meio da entrega gratuita de óculos. A ação promove a saúde visual como ferramenta essencial para o desenvolvimento escolar e a inclusão social.

Nesta primeira etapa, alunos da EMEF Elisabete Lala Villalva (CIEF) estão sendo beneficiados. Após triagens visuais realizadas na própria escola, com o apoio da equipe pedagógica e da optometrista responsável, cerca de 80 crianças participaram, no último sábado (10), de uma atividade no Ambulatório Municipal durante as celebrações do Dia das Mães. Nessa ocasião, puderam escolher as armações dos seus novos óculos.

Os óculos — compostos por armações e lentes — são custeados integralmente pela Fundação Arnaldo Comisso, com apoio da Óptica Central. O Lions Clube coordena toda a logística e articulação da iniciativa, que também conta com o apoio da Secretaria Municipal de Educação.