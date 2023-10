À espera de 250 mil visitantes, Aparecida deve receber mais de 10% de turistas dos destinos de SP no feriado

De quinta (12) a domingo (15), viagens no território paulista devem atrair 2,3 milhões de pessoas e movimentar mais de R$ 4 bilhões

Principal destino do turismo religioso de São Paulo e um dos mais procurados por fiéis na América Latina, o município de Aparecida deve receber mais de 10% dos viajantes que visitam o território paulista no feriado prolongado da Padroeira do Brasil. De quinta (12) a domingo (15), o Governo de SP projeta que as viagens aos 645 municípios paulistas vão atrair 2,3 milhões de pessoas e movimentar mais de R$ 4 bilhões.

De acordo com a Secretaria de Turismo e Viagens, as romarias e celebrações católicas em homenagem a Nossa Senhora Aparecida devem levar cerca de 250 mil pessoas à cidade de Aparecida, no Vale do Paraíba. O município abriga o Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, maior templo católico do Brasil e a maior igreja do mundo em celebração a Maria.

O levantamento é do Centro de Inteligência da Economia do Turismo, ligado à pasta estadual. A ocupação média dos meios de hospedagem está em 72%, e a procura pelas 11 cidades que integram a Região da Fé será ainda superior, chegando a 78%. O circuito reúne destinos nos municípios de Aparecida, Cachoeira Paulista, Canas, Cunha, Guaratinguetá, Lagoinha, Lorena, Piquete, Potim, Tremembé e Roseira.

Outro destaque é o Caminho da Fé, rota que reúne mais de 50 cidades paulistas. Uma delas é o município de Águas da Prata, próximo à divisa com o sul de Minas Gerais e que também é conhecida pelo ecoturismo e belezas naturais. Lá, a ocupação hoteleira deve chegar a 95% de ocupação durante o feriado.

Cidades que oferecem atrações para viagens em família, como Brotas e Olímpia, e os municípios do Distrito Turístico de Serra Azul – Itupeva, Louveira, Jundiaí e Vinhedo – também esperam ocupação hoteleira alta, estimada em 81%. A situação deve se repetir em cidades do interior e litoral com programação especial para o feriado, como Barretos e Santos.

Consolidado como o maior mercado de viajantes do Brasil, o turismo de São Paulo deve encerrar 2023 com R$ 276,5 bilhões em movimentação financeira, o melhor resultado nos últimos cinco anos. O setor é responsável por 9,2% do PIB paulista e pela criação de 33 mil empregos no estado neste ano.