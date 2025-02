A folia continua: Campinas tem mais um fim de semana de pré-Carnaval com desfiles de blocos

A animação do pré-Carnaval segue firme em Campinas. No próximo final de semana, dias 22 e 23 de fevereiro, a cidade será tomada novamente pela festa, com blocos desfilando em diversos bairros. O público terá opção de aproveitar os desfiles, porque a programação se espalha por diferentes regiões, garantindo diversão para toda a população.

No sábado (22), os foliões poderão curtir a festa no Centro, Guanabara, Vila União, Sousas, Vila Georgina, Jardim Novo Campos Elíseos e Taquaral. Já no domingo (23), os blocos se concentram na Vila Industrial, São Bernardo e Cambuí. A diversidade de locais permite que mais pessoas possam aproveitar o Carnaval de rua sem precisar percorrer longas distâncias.

“Tem bloco para todos os gostos. Afoxé, samba raiz, passeio com os doguinhos e o bloco mais antigo da cidade, que é o Nem Sangue Nem Areia. A programação foi toda organizada para dar segurança. Mas todo mundo tem que lembrar de não trazer vidro e beber bastante água”, ressalta o diretor de Cultura da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Campinas, Gabriel Rapassi.

Regras para curtir a folia com segurança

Para garantir que a festa seja apenas de alegria, a Prefeitura de Campinas publicou o Decreto 23.760 no Diário Oficial, estabelecendo normas importantes para o Carnaval. Entre elas:

• Proibição de venda de bebidas em recipientes de vidro, evitando riscos de acidentes;

• Restrições de horário para estabelecimentos próximos aos blocos. Os comércios com alvará estendido poderão funcionar até 1h da manhã, com encerramento total das atividades até 2h.

• Sem novos alvarás: durante o pré-Carnaval e o Carnaval, nenhum novo alvará estendido será concedido. Isso significa que os locais que normalmente fecham às 22h precisarão seguir esse horário.

O descumprimento dessas regras pode resultar em multas, fechamento do estabelecimento e até encaminhamento à polícia por desobediência.

Com essa programação diversificada e medidas para garantir uma festa segura, Campinas se prepara para mais um fim de semana de muita música, dança e comemoração.

Programação

22/03 (sábado)- oito blocos

10:00 – 14:00 | Acada Carnafro | Centro | Praça Rui Barbosa

12:00 – 20:30 | Cordão da Ruidosa | Centro | Praça Carlos Gomes

12:00 – 19:00 | Bloco dos Advogados | Guanabara | Praça Euclides da Cunha

13:00 – 18:00 | Bloco Demorou Mas Chegou – “Bloco da Quebrada da Vila União” | Vila União | Rua Paulo Viana de Souza, s/n

13:00 – 18:00 | Bloco Unidos do Candinho | Sousas | Rua Antônio Prado, 430

13:30 – 20:00 | Bloco de Afoxé Ylê Ogum | Vila Georgina | Rua Synira de Arruda Valente, s/n

14:00 – 18:00 | Bloco Sem Preguiça | Jardim Novo Campos Elíseos | Rua Mogi Mirim, 1080

17:00 – 21:00 | Bloco Z | Taquaral | Rua Inês de Castro, 574

23/03 (domingo) – quatro blocos

12:00 – 19:30 | Nem Sangue Nem Areia | Vila Industrial | Rua Francisco Teodoro, 1050

12:00 – 20:00 | Bloco Barão Folia | Barão Geraldo | Rua Roxo Moreira

13:00 – 22:00 | Bloco Vai Que Vira | São Bernardo | Rua São Vicente de Paula

16:00 – 19:00 | Bloco do Bob | Cambuí | Praça Santa Cruz