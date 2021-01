A frente do Centro de Referência de Autismo de Jaguariúna, empresária é premiada em Brasília pelo trabalho realizado com crianças autistas

Administradora do CEJ (Centro de Equoterapia de Jaguariúna) e CAJ (Centro de Referência de Autismo de Jaguariúna), Veridiana Mellilo acredita em oferecer o melhor de si em tudo que faz. A premiação Noite das Celebridades de 2021 irá prestigiar a empresária, na noite de sábado (23), em Brasília, com um título por seu trabalho em prol da criança autista.

Equoterapia é um método terapêutico que estimula a mente através do cavalgar. Há quase 20 anos, o CEJ, maior centro da prática na América Latina, trata portadores de doenças neurológicas, neuromotoras e psicológicas que recebem o tratamento, enquanto o CAJ se dedica exclusivamente ao atendimento clínico de pessoas dentro do espectro autista. Cerca de 200 famílias são atendidas pelo CEJ, e mais de 100 pelo CAJ, que teve sua inauguração em 2019.

Aos olhos de Veridiana, a premiação é, além do reconhecimento do trabalho dos profissionais dos centros, uma possibilidade de que mais pessoas conheçam e se beneficiem com os trabalhos do CEJ/CAJ. A premiação ocorre no dia 23 de janeiro, às 20h30, no San Marco Hotel, em Brasília.

Sobre Veridiana

Além de gerir os centros, Veridiana, que é formada em relações públicas, também é palestrante, apresentadora de talk-show em uma rádio e mentora de negócios. Ela foi chamada, em 2019, de “encantadora de pessoas” pela Revista Caras. Veri, como é chamada, assumiu os centros após a aposentadoria de Wilson Mellilo, que há 20 anos uniu duas paixões da família, equitação e a possibilidade de ajudar pessoas, e fundou o CEJ.