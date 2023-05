“A Justiça e a Sociedade Juntas”, reunião entre o Juiz Dr. Marcelo F. Fortuna e a população acontece nesta quinta-feira (25) no Parque dos Lagos em Jaguariúna

Por: Susi Baião

O Juiz da Comarca de Jaguariúna, Dr Marcelo Forli Fortuna, convida a população de Jaguariúna para uma conversa com a comunidade nesta quinta-feira (25), às 19h, no Parque dos Lagos em Jaguariúna.

O encontro tem entrada gratuita e está aberto para toda a população, além de contar com a participação de todas as forças policiais do município e de autoridades.

Entre os temas abordados estão a cidadania e os direitos humanos.

O objetivo é a aproximação do magistrado e a população. Durante a reunião a população poderá tirar suas dúvidas. Com isso, o poder judiciário ficará informado de quais as necessidades da população em relação a Justiça.

Serviços:

“A Justiça e a Sociedade Juntas”

Entrada gratuita

Dia 25/05/2023 – Quinta-feira, às 19h

Local: Parque dos Lagos (área coberta)

Rua : Eduardo Tozzi s/n – Jaguariúna