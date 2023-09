A necessidade e a importância do uso de máscaras respiratórias na agricultura

J.A.Puppio*

A agricultura desempenha um papel fundamental em nossa sociedade, fornecendo alimentos essenciais para a população mundial. No entanto, os trabalhadores desse setor enfrentam uma série de riscos à saúde ocupacional devido à exposição a substâncias químicas tóxicas, poeira e pesticidas. Nesse contexto, o uso de máscaras respiratórias se torna uma medida indispensável para proteger e promover a segurança e a saúde dos profissionais.

A agricultura moderna envolve o uso intensivo de produtos químicos, como pesticidas e fertilizantes. Embora esses produtos possam ser eficazes na proteção das plantações, também apresentam riscos significativos para a saúde humana.

A inalação de partículas químicas tóxicas pode levar a problemas respiratórios, irritações na pele, alergias e até mesmo doenças crônicas, como câncer. Portanto, é essencial que os agricultores utilizem máscaras respiratórias adequadas para minimizar a exposição a essas substâncias nocivas, seguindo as instruções dos rótulos dos produtos referentes a utilização dos EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) mínimos que deverão ser usados durante a aplicação destes.

Durante as atividades agrícolas, é comum a presença de poeiras provenientes da manipulação de solo, colheita e trituração de grãos, entre outros processos. Essas partículas suspensas no ar podem ser inaladas pelos trabalhadores, causando danos aos pulmões e resultando em doenças respiratórias, como a silicose. O uso de máscaras respiratórias, como as N95, devidamente ajustadas e com filtros apropriados, são fundamentais para filtrar eficientemente essas partículas e reduzir os danos à saúde.

Agricultores também estão suscetíveis a desenvolver alergias respiratórias e doenças ocupacionais, como a asma ocupacional, devido à exposição prolongada a substâncias alérgenas presentes no ambiente agrícola, como pólen, fungos e bactérias. O uso de máscaras respiratórias pode ajudar a prevenir a inalação desses alérgenos, reduzindo o risco de desenvolvimento de doenças respiratórias crônicas.

Além dos riscos químicos e da poeira, os agricultores também podem estar expostos a patógenos presentes no ambiente. Por exemplo, o trabalho com animais de criação pode expor os profissionais a doenças transmitidas pelos animais, como a gripe aviária ou a tuberculose bovina. O uso de máscaras, nesse caso, minimiza a inalação desses patógenos, reduzindo assim o risco de infecção e propagação de doenças.

É responsabilidade de todos os empregadores e órgãos reguladores, incentivar e garantir a adoção dessas práticas, de modo a promover um ambiente de trabalho mais seguro e saudável. Além disso, é necessário investir em pesquisas e desenvolvimento de máscaras respiratórias específicas para as necessidades do setor.

A proteção da saúde dos trabalhadores deve ser uma prioridade em qualquer segmento agrícola. O uso adequado de máscaras respiratórias é uma medida preventiva que desempenha um papel crucial na minimização dos riscos à saúde ocupacional, assegurando a saúde respiratória de todos.

*J.A.Puppio é empresário e autor do livro “Impossível é o que não se tentou”.