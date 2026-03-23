‘A PAIXÃO DE CRISTO’ SERÁ APRESENTADA A PARTIR DESTA QUINTA-FEIRA NA FAZENDA DA BARRA

O tradicional espetáculo “A Paixão de Cristo” de Jaguariúna, realizado pelo Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Cultura, começa a ser apresentado nesta quinta-feira, dia 26 de março, com sessões também na sexta-feira e sábado, dias 27 e 28. Neste ano, pela primeira vez, a encenação será realizada na Fazenda da Barra, trazendo um novo cenário para uma das apresentações culturais mais aguardadas do calendário da cidade.

As apresentações têm início às 19h30, com abertura dos portões às 18h30, e entrada gratuita para toda a população.

O espetáculo contará com a participação de mais de 250 artistas de Jaguariúna e região, envolvendo integrantes das comunidades locais e alunos da Escola das Artes de Jaguariúna. A produção reúne atores, bailarinos, músicos e equipe técnica, em um grande trabalho coletivo que valoriza os talentos da cidade e promove a cultura local.

Serviço

Espetáculo: “A Paixão de Cristo”

Datas: 26, 27 e 28 de março

Horário: 19h30

Abertura dos portões: 18h30

Local: Fazenda da Barra – Jaguariúna

Entrada: Gratuita