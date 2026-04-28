Qualidade de Vida-Depieri lidera XXI JOMI

Com 69 pontos conquistados até o momento, a equipe Qualidade de Vida -Depieri lidera a classificação geral do XXI Jogos da Melhor Idade (JOMI) de Mogi Guaçu. Em segundo lugar, encontra-se o Cerâmica Clube com 51 pontos, seguida pelo São José com 47 pontos (3ª colocada). O evento é organizado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL).

Na sexta-feira, 24 de abril, após a cerimônia de abertura, já houve a primeira disputa da competição com o voleibol feminino no Ginásio de Esportes Carlos Nelson Bueno, o Furno, no Parque Cidade Nova. Nesta modalidade, a equipe campeã foi a Qualidade de Vida – Depieri.

Já no sábado de manhã, 25 de abril, ocorreram as disputas de buraco e truco de ambos os naipes no Centro Esportivo Juscelino K. de Oliveira, o Ceresc, na Vila São Carlos.

Os atletas Paulo Eduardo Vergilio e Carlos Lopes (São José) foram campeões da competição do buraco masculino, enquanto no buraco feminino, as vencedoras foram Iva Almeida e Adriane Depieri (Qualidade de Vida – Depieri).

Pelo truco masculino, os campeões foram Laercio Ribeiro de Almeida e Sergio Colici (Qualidade de Vida – Depieri). No truco feminino, Iva Maria Marques de Almeida e Luisa Porta Cilici (Cerâmica Clube) ganharam o título.

No período da tarde deste dia, houve a competição de malha de terra masculino no Centro Esportivo José Suzigan, o Beira-Rio, na Vila Paraíso. O título ficou com a dupla formada por Jose Armando de Silveira e Geraldo Fernandes (Cerâmica Clube).

Fechando o final de semana do XXI JOMI, no domingo, 26 de abril, aconteceu a disputa do dominó no Ceresc, na Vila São Carlos. No feminino, Iva Maria Marques Almeida e Adriana dos Santos Depieri (Qualidade de Vida – Depieri) foram as campeãs. E, no masculino, o primeiro lugar foi conquistado por Ivaldo Neves Batista e Valdir Cesar Filomeno (São José).

Nesta edição, o JOMI contará ainda com mais oito modalidades: atletismo (masculino e feminino), basquete 3×3 (masculino), coreografia e dança de salão, malha de terra (masculino), tênis (masculino e feminino), tênis de mesa (masculino e feminino), voleibol masculino e xadrez (masculino e feminino).

Além disso, as apresentações de coreografia e dança de salão acontecerão no dia 7 de maio, a partir das 18h, no salão social do Cerâmica Clube, no Centro. Na sequência, vai ocorrer o encerramento da competição.

Ao todo, 350 atletas participam do evento, representando seis equipes: Cerâmica Clube; Qualidade de Vida – Barufi; Qualidade de Vida – Depieri; E.C. São José; Martinho Prado; e Flores da Ginástica.

Agenda das competições

Terça-feira, 28 de abril

17h – Tênis (masculino/feminino)

Centro Esportivo Antonio Campano, no Jardim Bela Vista

17h – Atletismo (masculino/feminino)

Ginásio de Esportes Carlos Nelson Bueno, o Furno, no Parque Cidade Nova

Quarta-feira, 29 de abril

17h – Tênis de mesa (masculino/feminino)

Centro Esportivo Juscelino K. de Oliveira, o Ceresc, na Vila São Carlos

Quinta-feira, 30 de abril

18h30 – Basquete 3×3 (masculino)

Ginásio Municipal José Luiz de Souza Godoy, o Velo, no Imóvel Pedregulhal

19h15 – Damas (masculino/feminino)

Centro Esportivo Juscelino K. de Oliveira, o Ceresc, na Vila São Carlos

Terça-feira, 5 de maio

09h – Voleibol masculino

Ginásio de Esportes Carlos Nelson Bueno, o Furno, no Parque Cidade Nova

18h – Xadrez (masculino/feminino)

Centro Esportivo Juscelino K. de Oliveira, o Ceresc, na Vila São Carlos

Quinta-feira, 7 de maio

18h – Coreografia, dança de salão e encerramento

Salão Social do Cerâmica Clube, no Centro