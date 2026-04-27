JAGUARIÚNA INICIA PREPARAÇÃO PARA O 28º JOMI
Jaguariúna participou no sábado, 25, de um encontro esportivo realizado na cidade de Tuiuti, com a presença de 22 idosos e dois professores.
O evento teve como principal objetivo a preparação dos participantes para as competições que acontecerão ao longo do ano, de maneira especial o 28º JOMI, fortalecendo o desempenho esportivo, a integração e a qualidade de vida dos nossos atletas da melhor idade.
Confira o desempenho jaguariunense:
Damas Masculino – Jaguariúna 1 X 2 Tuiuti
Damas Feminino – Jaguariúna 0 x 3 Tuiuti
Xadrez Feminino – Jaguariúna 3 x wo Tuiuti
Xadrez Masculino – Jaguariúna 3 x wo Tuiuti
Truco Feminino – Jaguariúna 3 x wo Tuiuti
Truco Masculino – Jaguariúna 2 x wo Tuiuti
Bocha – Tuiuti 0x2 Jaguariúna
Jogo de Buraco Feminino – Jaguariúna 2 x 0 Tuiuti
Jogo de Buraco Masculino- Jaguariúna 2 x 1
Tênis de Mesa: feminino
Tuiuti 3×0 Jaguariúna – 70 anos
Tuiuti 0x3 Jaguariúna – 60 anos
Tênis de Mesa: Masculino
Tuiuti 0x3 Jaguariúna
Malha:
Tuiuti 56×26 Jaguariúna
Dominó Masculino – Jaguariúna 4 x 1 Tuiuti
Dominó Feminino – Jaguariúna 4 x 0 Tuiuti
Foto: Divulgação