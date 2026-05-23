Cosmópolis volta a ter rodeio após quase 30 anos com Festa do Peão em julho

Foto Ilustrativa Redes Socias

Evento será realizado entre os dias 16 e 19 de julho e contará com montarias, prova dos três tambores, arena, camarotes e praça de alimentação

Cosmópolis voltará a receber uma festa de rodeio após cerca de 30 anos sem realizar o evento. A retomada foi anunciada pela organização da Festa do Peão de Cosmópolis, que acontecerá entre os dias 16 e 19 de julho.

A festa será realizada pela ProMania Eventos e contará com disputas de montaria em touros e cavalos, além da tradicional prova dos três tambores. As competições serão válidas pelo Circuito PRT, Prime Rodeo Tour, que terá sua etapa inaugural justamente em Cosmópolis.

Segundo os organizadores, a volta do rodeio busca movimentar diferentes setores da economia local, como hotelaria, gastronomia, comércio, transporte e prestação de serviços, além de resgatar uma tradição que marcou a história do município.

A estrutura do evento contará com praça de alimentação, palco para shows, estacionamento, arquibancadas, camarote corporativo e arena VIP.

A organização também informou que o esquema de segurança terá monitoramento de equipes privadas, além de apoio da Guarda Civil Municipal, Polícia Militar e brigadistas.

Com a retomada da Festa do Peão, Cosmópolis volta a integrar o calendário regional de eventos country, fortalecendo o entretenimento, o turismo e a cultura sertaneja no interior paulista.

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