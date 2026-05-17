Adolescente aciona socorro e PM reanima pai após parada cardíaca em Itapira
Homem de 57 anos, paciente oncológico, sofreu três paradas cardiorrespiratórias e chegou com vida ao Pronto-Socorro Municipal
Um adolescente de 13 anos teve papel fundamental no atendimento de uma ocorrência de mal súbito registrada na tarde de sábado, dia 16, em Itapira. Ao perceber que o pai, de 57 anos, havia passado mal, desmaiado e apresentava inconsciência e respiração muito lenta, o menor acionou o socorro e repassou as informações necessárias com calma e precisão.
Segundo a Polícia Militar, a ocorrência foi classificada como urgente. Ao chegarem ao local, os policiais constataram que o homem, que é paciente oncológico, estava em parada cardiorrespiratória, sem movimentos, sem respiração efetiva e sem pulso.
Imediatamente, a equipe iniciou o protocolo de suporte básico de vida, com manobras de ressuscitação cardiopulmonar e compressões torácicas. A ação teve sucesso na primeira reversão, com restabelecimento dos sinais vitais da vítima.
Minutos depois, o homem sofreu uma nova parada cardíaca e foi novamente reanimado pelos policiais, permanecendo estável até a chegada da Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros.
Com a chegada da equipe especializada, o paciente foi transferido para atendimento. Na ocasião, outro filho da vítima foi localizado e ficou responsável pelo acompanhamento do adolescente.
Durante o transporte ao Pronto-Socorro Municipal, o homem sofreu uma terceira parada cardiorrespiratória e recebeu atendimento durante todo o trajeto. Ele deu entrada na unidade de saúde com vida, onde permanece internado para tratamento.
