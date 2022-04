A pescaria da Semana Santa acontecerá nesta quinta-feira, dia 14, em Jaguariúna. Véspera da Sexta-feira Santa a tradicional atividade será realizada no parque dos Lagos e aberta a todos os moradores. Para participar não é preciso pagar nada, basta apresentar o Cartão Cidadão na entrada do parque. De acordo com a Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, os tanques 1 e 3 estarão liberados para a pesca das 7h às 17h. Cada pessoa poderá levar uma vara de mão e carretilha. O parque dos Lagos fica na rua Eduardo Tozi, S/N, Vila XII de Setembro.