A Renovias informa seu cronograma de obras semanal a ser realizado entre os dias 5 e 9 de dezembro.

Entre as ações a serem desempenhadas pelas

equipes da Concessionária estão os trabalhos permanentes de

recuperação de pavimento, manutenção e conservação da rodovia.

Para a execução desses serviços são necessárias interdições de

faixas, podendo ocasionar lentidão ou retenção de veículos em alguns

segmentos.

A Concessionária reforça aos usuários para que redobrem a atenção e

respeitem a sinalização e os limites de velocidade ao passar pelos

locais, uma vez que operários estão nas imediações da pista.

Para evitar possíveis transtornos nos locais com restrições de

tráfego, recomenda-se que os usuários, sempre que possível, programem

seus deslocamentos. As condições do trânsito estão disponíveis no

site www.renovias.com.br [1].

O Sistema de Atendimento aos Usuários (SAU) da Renovias está à

disposição dos motoristas, 24 horas por dia. Para acioná-lo, basta

ligar no 0800 055 9696 ou usar um dos fones de emergência, implantados

a cada quilômetro.

A Renovias destaca ainda que o cronograma de obras é dinâmico e

poderá sofrer alterações. Em caso de condições climáticas

desfavoráveis, os serviços serão reprogramados.

SP-340 – Rodovia Governador Dr. Adhemar Pereira de Barros

Equipes da concessionária trabalharão na implantação de tachas, do

km 140 ao 150 (trecho entre Holambra e Mogi Mirim), nos sentidos Norte e

Sul. Também estão previstos ao longo desta semana serviços gerais de

poda de árvores, roçada, poda manual, limpeza de drenagem e

recuperação de pavimento nos kms 128, 130 e 131 (Jaguariúna), km 190

(Estiva Gerbi), km 201 (Aguaí), km 239 (Casa Branca), com possibilidade

de trabalho das equipes ao longo do dia e à noite. No dia 07 de

dezembro está previsto substituição da linha de defenda metálica na

altura do km 114+400 no sentido Jaguariúna x Campinas e no sentido

Campinas x Jaguariúna, com fechamento de uma das faixas.

SP-344 – Vereador Rubens Leme Asprino

Serão executados serviços pontuais de recuperação de pavimento nos

kms 216 e 218 (Aguaí), além de roçada, limpeza de drenagem e

manutenção geral do trecho.

SP-350 – Deputado Eduardo Vicente Nasser

Estará em andamento a recuperação de pavimento no km 263 (São José

do Rio Pardo), além de serviços de roçada, poda manual e limpeza de

drenagem ao longo de toda a extensão da rodovia.