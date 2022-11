A Secretaria de Esporte e Juventude da Estância de Amparo confirmou a edição de 2.023, do Campeonato Municipal de Futsal.

O torneio abre o calendário esportivo do ano e deve contar com jogos no Centro Esportivo João Baptista de Campos Cintra, no Jardim Camandocaia.

A edição de 2.023 contará com competições de equipes masculinas e femininas. O time interessado deve enviar pelo menos um representante na reunião do dia 7 de dezembro, às 19 horas, no Centro Esportivo, onde acontecem os jogos, para a reunião.

As inscrições de equipes serão realizadas somente neste dia e horário. “É obrigatória a participação de um dirigente da equipe nesta reunião. Nela, além da confirmação do time, serão apresentadas as datas e aspectos fundamentais do regulamento da competição”, explicou o coordenador da Secretaria de Esporte e Juventude, Ricardo Henrique Koski.