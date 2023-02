A tecnologia 5G e as cidades inteligentes

Os municípios brasileiros começam a avançar com o uso mais intensivo da tecnologia, permitindo conectar as pessoas e os equipamentos urbanos – oferecendo serviços públicos eficientes e de qualidade -, bem como facilitando e democratizando o seu acesso pela população. A chegada da tecnologia 5G começa a ser instalada no país e vai promover a expansão dessas ferramentas de forma exponencial.

Uma Cidade Inteligente tem como um dos pilares uma forte gestão de dados, que vai garantir o sucesso de políticas públicas. Um dos exemplos é o Observatório Jundiaí, um portal que criamos com 300 indicadores vinculados aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs), formulados pela ONU (Organização das Nações Unidas). Nele, o morador tem acesso a informações das áreas de Saúde, Educação, Transporte, Segurança, Economia, obras em tempo real, entre outras. Fizemos ainda uma atualização, agregando 100 indicadores voltados à primeira infância, incluindo dados sobre a cobertura de vacinas, saúde bucal, internações e matrículas escolares.

Os munícipes têm ainda uma ferramenta de gerenciamento inteligente do Plano Plurianual (PPA) da cidade e podem observar os avanços dos programas e dos investimentos previstos para o município de forma mais transparente. Além disso, o App Jundiaí traz mais de 130 funcionalidades nas mais variadas áreas como segurança, cultura e saúde, bem como 45 opções de serviços da prefeitura.

O investimento em tecnologia, ao contrário do que pode parecer, humaniza o atendimento à população. Uma gestão mais eficiente, capaz de diagnosticar eventuais gargalos e rotas a serem corrigidas, oferece serviços de melhor qualidade. Na economia, uma pesquisa internacional mostra que as cidades inteligentes serão responsáveis por 60% do Produto Interno Bruto (PIB) até 2025. Mas esse é apenas o começo de um desafio fascinante para as administrações municipais.

A tecnologia 5G prevê a implantação de sensores de Internet das Coisas (também conhecida como IoT). Se na tecnologia 4G vivenciamos a jornada da “internet dos aplicativos” com a conectividade de celulares mais rápida, agora, as portas se abrem para uma rede de alta velocidade e baixa latência, garantindo uma conexão muito mais rápida dos dispositivos. O poder disruptivo do 5G está apenas engatinhando e traz oportunidades de gestão e negócios ainda sequer imaginados.

Para o administrador público, é a oportunidade de utilizar ferramentas que ajudarão no planejamento urbano. Já é possível entender como a população se movimenta e os horários de picos do transporte público. Com isso, podemos ampliar a oferta de ônibus, estimular o uso de bicicletas e colocar na mão do munícipe a melhor alternativa para locomoção, utilizando inclusive mais de um modal. De acordo com pesquisas internacionais, será possível reduzir fatalidade no trânsito e de violência entre 8% e 10% e queda de 30% na criminalidade com o uso de dispositivos conectados à rede 5G.

Na área da saúde, as soluções devem garantir um atendimento transversal dos cidadãos. Com os dados, podemos analisar as informações da população de um determinado bairro e quais os serviços públicos mais adequados. Por exemplo: em uma localidade com um grande número de pessoas com diabetes, a prefeitura poderá instalar equipamentos para estimular atividades físicas e a implantação de empresas de produtos saudáveis, bem como treinar equipes de saúde para atendimentos específicos.

Já os bairros com um maior número de jovens, a administração municipal pode adotar políticas públicas de estímulo a leitura, com bibliotecas, incentivo às atividades esportivas, com quadras, entre outros equipamentos.

Esse é o momento que começamos a descortinar um futuro de muitas possibilidades para uma administração pública com serviços de qualidade e transparência. É um desafio estimulante, que acontecerá com uma rapidez surpreendente e que precisamos estar preparados para esse momento.

(*) Luiz Fernando Machado é prefeito de Jundiaí (SP).