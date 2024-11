A VIDA NA COLMÉIA – PROJETO SOBRE AS ABELHAS TERMINA COM EXPOSIÇÃO DOS ALUNOS DA EMEB REGINA TUCCI

A Emeb (Escola Municipal de Educação Básica) “Regina Maria Tucci de Campos” realizou na última semana, uma exposição dos trabalhos dos alunos do integral IV e V que fizeram parte do projeto “A Vida na Colméia”. Sob a coordenação das professoras Roseli, Maristela e Marinalva, o projeto teve o objetivo de explorar o fascinante universo das abelhas e sua organização social, levando os alunos a participaram de investigações e experiências que permitiram entender o papel de cada abelha na colmeia, como a rainha, as operárias e os zangões, além de descobrir as curiosidades sobre a produção do mel e a importância das abelhas para o meio ambiente.

Todos os anos, os alunos do integral IV e V realiza um projeto investigativo, incentivando a curiosidade e a aprendizagem ativa. Em 2024, eles tiveram a grande inspiração em investigar a vida das abelhas, após observarem abelhas jataí fazendo colmeia no muro da escola. Esse encontro despertou a curiosidade dos pequenos e deu início ao projeto “A vida na colmeia”, permitindo uma rica jornada de descobertas sobre a vida das abelhas e seu papel na natureza.

Durante todo o semestre, professoras e alunos exploraram conteúdos de diversas disciplinas, como ciências, matemática, linguagem e artes. Através de atividades lúdicas e interativas, como a construção de uma colmeia na escola, pesquisas, e a observação de vídeos, os alunos puderam compreender melhor as relações de cooperação e o trabalho em equipe, aprendendo, assim, sobre a importância das abelhas para o equilíbrio ecológico.

As famílias dos alunos também participaram ativamente do projeto investigativo, enriquecendo a experiência com suas contribuições e envolvimento. Juntos exploraram o mundo das abelhas, compartilhando descobertas e atividades realizadas em casa e na escola. A parceria entre escola e família foi fundamental para tornar o projeto ainda mais significativo e divertido para as crianças, pois, antes do projeto, as abelhas eram vistas como vilãs, causando receio e medo entre as crianças e suas famílias.

Porém, após o estudo sobre “a vida na colmeia”, todos passaram a enxergá-las com um novo olhar, valorizando seu papel essencial no meio ambiente e entendendo a importância de sua preservação. Os alunos e suas famílias agora reconhecem que as abelhas são aliadas e seres indispensáveis para o equilíbrio da natureza.

O projeto foi finalizado com a exposição dos trabalhos realizados pelos alunos. Atividade foi aberta à comunidade e contou a visita dos familiares, alunos de turmas mais avançadas, estudantes e representantes de outras unidades escolares e moradores no entorno.

Para as professoras, a iniciativa terminou com a certeza de que os alunos levarão esse aprendizado adiante, conscientes do valor da preservação das abelhas, pois, sem elas haverá redução na produção de alimentos, que afetaria todos os seres vivos, inclusive a humanidade. Já que proteger as abelhas é também preservar a própria existência e a saúde do planeta.