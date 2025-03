SELETIVA DE FUTSAL ACONTECE EM ABRIL

A Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Lazer da Prefeitura de Jaguariúna realiza no próximo dia 05 de abril – sábado, no Ginásio Azulão, uma seletiva de futsal.

O objetivo principal da iniciativa é retomar as atividades das equipes de competição, sob o comando dos professores Mariana e Igor.

Os alunos destaques das escolinhas já têm vagas garantidas e a formação completa do elenco se dará com os melhores avaliados nessa seletiva.

De acordo com a secretaria, as equipes prioritariamente disputarão o Campeonato Circuito das Águas, que começa em maio, se estendendo até novembro. A participação em outras competições do calendário não está descartada.

Para a seletiva os atletas interessados devem se apresentar no Azulão munidos de RG original nos seguintes horários:

* Categoria sub 12 , às 8h, para nascidos em 2013 e 2014

* Categoria sub 14, às 9h, para nascidos em 2011 e 2012