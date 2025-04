Gregório Duvivier traz comédia romântica para o Teatro Oficina do Estudante

O comediante Gregório Duvivier é o diferencial desta semana no Teatro Oficina do Estudante com a comédia dramática “O Céu Da Língua”. Com texto e atuação do próprio Gregório e direção de Luciana Paes, o espetáculo é uma comédia poética que reflete sobre a presença sutil da poesia no cotidiano. No palco limpo, sem cenografia, Duvivier convida o público a redescobrir a beleza da língua portuguesa com humor e lirismo. A peça celebra os 500 anos de Luís de Camões e marca o retorno de Duvivier ao teatro após cinco anos. Para ele, a língua é um instrumento de união e humor. “Tropeçamos em poesia todos os dias sem perceber”, diz. O espetáculo mescla stand-up e literatura, usando desde metáforas populares até letras de Caetano Veloso e Orestes Barbosa para provar que poesia é acessível.

A trilha sonora é criada ao vivo por Pedro Aune no contrabaixo, e as projeções visuais são assinadas por Theodora Duvivier, irmã do ator. Luciana Paes, também parceira de Duvivier no Porta dos Fundos, estreia na direção teatral. Duvivier, que estudou Letras e publicou livros de poesia, brinca com palavras esquecidas, modismos linguísticos e expressões inusitadas, resgatando a força da linguagem com irreverência. “A peça mostra que a poesia não é elitista nem inacessível – ela está em toda parte, até nas piadas.”, resume o ator. Ele se apresenta na sexta-feira e no sábado às 19h e às 21 e, no domingo, às 17h e às 19h. Os ingressos custam de R$ 70,00 a R$ 160,00 e a classificação etária é de 12 anos.

O “Stand-up Raiz”, com Danilo Gentili, Diogo Portugal e Oscar Filho, tem mais uma apresentação nesta quarta-feira (e, também, no dia 30), no Teatro Oficina do Estudante, em Campinas, com apresentações sempre às 21h. A história dos três humoristas se mistura com a do Stand-Up Comedy no Brasil. Precursores do movimento, eles seguem entre os principais comediantes da cena brasileira, sempre com shows lotados por onde passam. Neste show de comédia pasme: eles contam piadas. Na realidade, este show foi criado em 2020 justamente com a proposta de resgatar o estilo das tradicionais noites de comédia, cujo único objetivo é fazer o público dar muitas risadas. Eles se revezam no palco, apresentando seus textos, e se juntam, no final, para uma resenha divertida. Os ingressos custam de R$ 60,00 a R$ 120,00 e a classificação etária é de 18 anos.

Também segue em temporada em abril no Teatro Oficina do Estudante o humorista Murilo Couto com o stand-up “Construindo um show sobre casamento”, na quinta-feira, 24 de abril (e, depois, no feriado de 1º de maio), às 21h. Conhecido por seu humor irreverente e espontâneo, o comediante volta aos palcos com um novo show que mergulha de cabeça em sua recém-descoberta vida de casado. O show traz uma visão divertida e única sobre as transformações que acompanham essa nova fase, repleta de desafios e momentos cômicos que todo mundo pode se identificar. Entre as histórias, Murilo – comediante, youtuber, ator, coach e rapper nas horas vagas -, aborda as mudanças inesperadas na rotina diária, o choque entre personalidades no relacionamento e as pequenas (ou gigantescas) brigas que surgem ao tentar finalizar uma reforma. De maneira leve e descontraída, ele explora o lado tragicômico das tentativas frustradas de se tornar um “adulto de verdade”, algo que para ele parece ser uma missão impossível. Com sua habilidade inigualável de transformar situações comuns em piadas memoráveis, Murilo traz um show repleto de risadas, reflexões e identificação imediata com o público. Se você já brigou por causa da cor da parede, discutiu sobre quem vai lavar a louça, ou tentou se convencer de que finalmente está levando a vida a sério, esse show é para você. Os ingressos custam de R$ 60,00 a R$ 120,00 e a classificação etária é de 14 anos.

Nas segunda e terça-feira da próxima semana (dias 28 e 29), sempre às 21h, Whinderson Nunes retorna aos palcos com o show “Isso definitivamente não é um culto”, após o sucesso de “Isso não é um culto”, de 2023. Ele promete ainda mais humor, reflexão e provocações neste especial inédito que aprofunda temas, como o iminente fim do mundo, atualidades, redes sociais, religião e muito mais, sempre com sua visão única e irreverente. O espetáculo é inovador, carregado de ironia e de sagacidade, por meio da visão única de Whindersson sobre o mundo de hoje. Os ingressos variam de R$ 70,00 a R$ 140,00 e a classificação etária é de 16 anos.

Teatro Oficina do Estudante Iguatemi Campinas

Programação de abril de 2025 – sujeita a alterações

Confira as atualizações no site

Dias: 23 e 30/04, quarta, 21h

Danilo Gentili, Diogo Portugal e Oscar Filho – Stand-up Raiz

Ingressos: R$ 60,00 a R$ 120,00

Classificação etária: 18 anos

Dias: 24 e 1º/05, quinta, 21h

Murilo Couto – “Construindo um show sobre casamento” – Stand-up

Ingressos: R$ 60,00 a R$ 120,00

Classificação etária: 14 anos

Dias: 25, 26 e 27/04, sex, sáb e dom, 21h e 19h

Gregório Duvivier – “O Céu Da Língua” – Comédia dramática

Ingressos: R$ 70,00 a R$ 160,00

Classificação etária: 12 anos

Dias: 28 e 29/04, segundas e terças, às 21h

Whinderson Nunes – “Isso definitivamente não é um culto” – Stand-up

Ingressos: de R$ 70,00 a R$ 140,00

Classificação etária: 16 anos