NAPr recebe doações da Estação de Pesquisa da BASF para reforçar atendimentos terapêuticos infantis

Na manhã desta sexta-feira (04), o Núcleo de Atenção Psicossocial Referenciado (NAPr) foi contemplado com importantes doações que irão fortalecer as atividades terapêuticas desenvolvidas junto às crianças atendidas pela unidade.

As doações foram realizadas pela Estação de Pesquisa da BASF e incluíram mesas, cadeiras, armários, gaveteiros e um balanço sensorial – itens fundamentais para ampliar a estrutura e a qualidade dos atendimentos oferecidos.

Representando a empresa, o Sr. Gustavo Suzuki esteve presente na entrega dos equipamentos. A ação contou com o apoio de diversos colaboradores e foi acompanhada pelo prefeito Ricardo Cortez, além da equipe da saúde municipal e de serviços públicos.