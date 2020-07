ABERTA A LICITAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO JARDIM SANTA TEREZINHA

A obra de drenagem de águas pluviais do Jardim Santa Terezinha será licitada dia 5 de agosto. Os serviços deverão ser executados, a partir da assinatura do contrato e da expedição da ordem de serviço, em um prazo de 6 meses.

A licitação foi aberta dia 20 de julho e as empresas já podem protocolar os documentos de habilitação junto à CML (Comissão Municipal de Licitações). Será escolhida a empresa que apresentar o menor custo para a obra.

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação deverão ser protocolados até as 9h do dia 5, no protocolo geral da Prefeitura, que fica no Paço Municipal. A abertura dos envelopes será feita no mesmo dia, a partir das 9h30.

O edital completo da licitação pode ser acessado pelo site da Prefeitura de Mogi Guaçu no endereço mogiguacu.sp.gov.br.