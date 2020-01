Abertas as inscrições para a 2ª Taça Feminina de Futebol Society Toninho Costa em Holambra

Após o sucesso da primeira edição, vem aí mais uma “Taça Feminina de Futebol Society Toninho Costa”. A competição começa no próximo dia 2, no Clube Palmeirinha em Holambra. O evento com entrada gratuita e aberto ao público é organizado pela empresa Costa Soluções em Esporte.

As inscrições podem ser realizadas pelo telefone (19)991230238. Na premiação, R$ 1500, medalha e troféu para o primeiro colocado, para o vice-campeão R$ 700 mais medalha e troféu e também troféu para o terceiro lugar do torneio. A artilheira, goleira menos vazada e atleta revelação do campeonato também serão homenageadas com troféu e R$150.

De acordo com Antonio Luis Costa, organizador do evento que leva o nome da Taça Toninho Costa o principal objetivo do campeonato é dar oportunidade e incentivo as mulheres no esporte mais conhecido do mundo, ” A competição foi muito bem aceita na região e por isso decidi trazer mais Holambra mais uma edição, temos atletas muito boas que com certeza vão trazer um alto nível de competição para alegrar os domingos de toda a comunidade,” ressalta.

As partidas acontecem sempre aos domingo durante cerca de 2 meses. A tabela completa será divulgada após o término das inscrições que seguem até o dia 24 de janeiro.