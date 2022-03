Abertas as inscrições para nova turma do Curso de Gestantes

Estão abertas as inscrições para o tradicional Curso de Gestantes, desenvolvido há mais de quatro décadas em Holambra. Realizado por um grupo de voluntárias com apoio do Fundo Social de Solidariedade, a atividade é gratuita e aberta a todas as futuras mamães da cidade.

As matrículas devem ser feitas na sede do Departamento Municipal de Promoção Social, que fica na Praça dos Pioneiros, s/nº, no Centro. O horário de atendimento é das 8h30 às 11h30 e das 13h às 16h. É necessário apresentar o Cartão Cidadão.

As aulas serão realizadas entre os dias 9 e 30 de maio, sempre às segundas-feiras, das 13h30 às 16h, na Associação Príncipe Bernardo (APB). O curso envolve temas como a evolução da gravidez, confecção de enxoval, tipos de partos e cuidados com o bebê.

“Trata-se de um belo trabalho em benefício da comunidade e uma importante ajuda para as mulheres que estão se preparando para a chegada de seus bebês”, disse a primeira-dama e presidente do Fundo Social, Yvonne Schouten Capato. “Tenho muito carinho pelo curso, pois tive a oportunidade de participar durante a gravidez de meu primeiro filho, o Danilo”.

A cada edição, a Prefeitura participa com a entrega de kits contendo itens como banheira, fraldas, roupas, pomada de assaduras e sabonetes que são doados às participantes.