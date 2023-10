ABERTAS AS INSCRIÇÕES PARA O “CIRCUITO DE CORRIDA E CAMINHADA” EM JAGUARIÚNA

Foto: Ivair Oliveira

Já estão abertas as inscrições para a etapa do “Circuito de Corrida e Caminhada” em Jaguariúna. O evento acontece no dia 05 de novembro e é realizado com base na Lei de Incentivo ao Esporte do Governo Federal e conta com o incentivo da MAHLE, execução do Instituto Valore e apoio da Prefeitura Municipal de Jaguariúna, por meio da secretaria municipal de juventude, esporte e lazer.

As inscrições são gratuitas e limitadas e podem ser feitas através do site speedcrono.com.br. Os participantes inscritos receberão um kit completo com camiseta, viseira, fruta, barra de cereal e medalha de participação. Os kits deverão ser retirados no dia 05 de novembro e no Estacionamento da MAHLE, das 6h às 8h. A largada está prevista para às 8h da manhã.

Para a corrida estão disponíveis inscrições somente para maiores de 18 anos com escolha de percurso de 5K e 10K. Já a caminhada é para todas as idades com distância de 3K. Além da corrida e caminhada, o evento contará com outras atividades gratuitas, tais como: aula de alongamento e aquecimento antes da largada, avaliação física, aula de ritmos e aferição de glicemia e pressão arterial.

No dia do evento, também será realizada uma ação de arrecadação de alimentos não perecíveis que serão destinados a uma entidade filantrópica. Doe você também.