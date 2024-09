Abertas inscrições para nova turma do Curso de Gestantes

Estão abertas as inscrições para nova turma do tradicional Curso de Gestantes, desenvolvido há mais de quatro décadas em Holambra. Realizada por um grupo de voluntárias com apoio do Fundo Social de Solidariedade, a atividade é gratuita para todas as futuras mamães da cidade.

As matrículas devem ser feitas até o dia 4 de outubro no Salão da Terceira Idade, que fica na Rua Muscaris, nº 99, no bairro Morada das Flores. O horário de atendimento é das 8h às 11h e das 13h às 16h. É necessário apresentar o Cartão Cidadão.

As aulas serão realizadas entre os dias 7 de outubro e 25 de novembro, sempre às segundas-feiras, das 14h às 16h, na Associação Príncipe Bernardo (APB). O curso envolve temas como a evolução da gravidez, confecção de enxoval, tipos de partos e cuidados com o bebê. “Trata-se de um trabalho muito bonito e de extrema importância, que auxilia as futuras mamães, dando suporte nesta fase tão especial “, disse a primeira-dama e presidente do Fundo Social, Yvonne Schouten Capato, que participou da iniciativa durante a gravidez do primeiro filho, Danilo.

A cada edição, a Prefeitura participa com a entrega de kits contendo itens como banheira, fraldas, roupas, pomada de assaduras e sabonetes que são doados às participantes.