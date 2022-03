Abertas inscrições para processo seletivo de auxiliar de educação inclusiva

A Prefeitura de Mogi Guaçu, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, abriu nesta terça-feira, dia 15 de março, inscrições para a contração de auxiliares de educação inclusiva. O processo seletivo simplificado de análise de currículo e contagem de títulos destina-se a selecionar candidatos para provimento de emprego do Quadro Temporário da Prefeitura. Inicialmente, serão 50 vagas.

O salário é de R$ 1.454,35 para oito horas diárias de trabalho, sendo 40 horas semanais. As inscrições podem ser feitas até o próximo dia 21, exceto sábado e domingo, dias 19 e 20. As inscrições serão efetuadas, presencialmente, na Secretaria de Educação, localizada na Avenida Bandeirantes, nº 945, no Parque Cidade Nova, no período das 8h às 16h. A previsão é de que o processo seletivo seja homologado no dia 1º de abril.

O candidato deve ter mais de 18 anos e estar em dia com as obrigações eleitorais. No ato da inscrição, uma ficha será preenchida. Não será admitida inscrição mediante procuração. Pelo edital, publicado no Portal da Prefeitura, o processo seletivo será realizado da seguinte forma: análise de currículo e contagem de títulos, sendo a classificação da maior soma de pontos para a menor. O processo seletivo simplificado terá vigência de um ano podendo ser prorrogado por igual período.

As informações sobre os resultados serão publicadas no Quadro de Avisos do Departamento de Recursos Humanos e da Secretaria de Educação, além do Diário Oficial do Município (https://www.mogiguacu.sp.gov.br/diario.html).

“Vamos aguardar a homologação desse processo seletivo simplificado para iniciar as contratações dos auxiliares de educação inclusiva e, assim, começaremos a atender a demanda existente na nossa rede municipal”, comentou o secretário municipal de Educação, Paulo Paliari.

O edital completo deste processo seletivo está disponível no site da Prefeitura de Mogi Guaçu, na aba de serviços, Diário Oficial do Município, desta terça-feira, 15 de março.