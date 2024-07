Abrasel Campinas, em parceria com o Senac, realiza curso de capacitação para 100 garçons

Treinamento é focado no atendimento ao cliente e ganho de produtividade

A experiência do cliente dentro dos bares e restaurantes começa pelo atendimento, um dos pilares para a volta ao estabelecimento, o sucesso dos negócios e a saúde financeira da casa. Para ajudar empresários do setor a atingir essa meta, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) da Região Metropolitana de Campinas, em parceria com o Senac, lançaram um curso de capacitação. A primeira edição, iniciada nesta segunda e que se encerra quarta-feira (17 de julho), conta com a participação de 100 garçons de estabelecimentos da região.

Durante os três dias de curso, os profissionais indicados pelos bares e restaurantes associados da Abrasel RMC participam de uma programação intensa de cursos e palestras, com Max Pires, profissional com mais de 29 anos de experiência em treinamento no setor de alimentação fora do lar. O objetivo é capacitá-los para a melhoria do atendimento e, consequentemente, ganhos de produtividade e lucratividade.

A grade aborda temas como Atendimento é questão de entendimento, ⁠Neurovendas – Venda para a mente do cliente, ⁠Abordagem lucrativa, ⁠Sondagem, ⁠Demonstração, ⁠Vendas adicionais, ⁠Fãdelização – Não basta ser fiel tem que ser fã, ⁠Objeções, ⁠Ética do continuador, ⁠Vida real e, por fim, ⁠Continue a treinar.

“Um cliente é o mais importante visitante das instalações. Ele não depende de nós, nós é que dependemos dele. Não é uma interrupção no nosso trabalho, é a finalidade deste. Não é um estranho no nosso negócio, faz parte dele. Ao servi-lo, não estamos a fazer-lhe um favor, é ele que nos faz um favor ao dar-nos uma oportunidade para o servirmos”, explica Pires. Ele acrescenta que uma boa experiência proporcionada pelo atendimento eleva em até 30% o tíquete de vendas de um estabelecimento.

André Mandetta, presidente da Abrasel RMC, explica que a ideia da parceria com o Senac é resultado das demandas e necessidades identificadas junto aos empresários do setor, dentre elas melhoria da capacitação profissional, produtividade e de melhoria nas margens de ganhos.

“O setor de bares e restaurantes luta constantemente para se equilibrar financeiramente e manter as portas abertas e uma das chaves para isso passa pela equipe de colaboradores, especialmente de atendimento direto ao cliente”, conta. “Hoje, o setor tem à disposição ferramentas e indicadores que ajudam a medir índices como gastos, de maneira a ajudar no aumento da produtividade, redução de desperdícios e elevação do faturamento”, acrescenta.

Matheus Mason, conselheiro e responsável pela área de conteúdo e capacitação da regional, conta que a entidade criou no ano passado o projeto “Escada do Conhecimento”, voltado para a educação dos associados da regional com diversas iniciativas como cursos, palestras, workshops, treinamentos, visitas técnicas, encontros e o programa de Podcast da Abrasel, onde são tratados assuntos diretamente ligados ao setor e são ouvidos especialistas para dar dicas de melhorias e produtividade.

“Em uma das minhas buscas por especialistas capacitados a nos trazer conhecimento e informação, tive a oportunidade de assistir uma palestra do Max Pires onde me surgiu a ideia de traze-lo até Campinas para ministrar o primeiro curso de treinamento de garçons na cidade e nosso maior desafio como entidade era engajar no mínimo 100 colaboradores de nossos associados para termos o primeiro treinamento do “Garçom Vendedor”, que hoje se tornou uma realidade”, explica.

Mandetta diz que a ideia é transformar o curso em uma atividade recorrente. “Nossa ideia é termos mais uma edição para este semestre e até podermos ampliar o número de colaboradores, dependendo da demanda dos associados e do interesse dos próprios garçons”, explica. “E como fruto dessa parceria, estamos iniciando uma grade de cursos gratuitos e outros com desconto para os associados junto ao Senac”, acrescenta.

Profissionais que atuam com atendimento em bares e restaurantes interessados em fazer o cadastro para as próximas edições poderão entrar em contato pelo e-mail: projetosrmc@abrasel.com.br, ou pelo telefone (19) 99612-4388.