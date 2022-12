Abrasel estima até 30% de crescimento no faturamento do setor com Réveillon

Campinas, 29 de dezembro de 2022 – Para o Réveillon, em relação a um final de semana comum, o setor de bares e restaurantes espera um crescimento de 20% a 30% no faturamento, segundo levantamento realizado pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel). Segundo a entidade, a alta média deve ser puxada pelos estabelecimentos que promovem eventos, onde a estimativa de lotação é total.

Quanto a cidades como Campinas, onde tradicionalmente o faturamento é um pouco menor por conta do deslocamento das pessoas para o litoral e interior do estado, há uma expectativa de melhora em relação ao mesmo período em 2021, época em que houve restrições.

A Abrasel lembra que vale ressaltar que a perspectiva de fortes chuvas na virada do ano em várias cidades da região pode afetar o faturamento do setor durante a virada do ano e frustrar estabelecimentos que esperam grande movimento no Réveillon.