ABRH SP – Regional Campinas promove evento sobre o mercado de trabalho para pessoas trans

A Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH SP) – Regional Campinas promove no dia 28 de junho, das 08h30 às 11h30, o evento “A realidade social e o mercado de trabalho para pessoas trans”.

Em formato híbrido, com opção de participação presencial no Café Filosófico CPFL, ou on-line, o encontro traz entre outros convidados Walléria Suri. Mulher transgênero, deficiente visual e ativista social, Suri apresenta, entre vários pontos, o papel do poder público e da iniciativa privada para inclusão e combate à transfobia.

De acordo com Luiza de Paula, diretora de Diversidade e Inclusão da ABRH SP – Regional Campinas, o evento tem dois objetivos definidos. “O primeiro é conectar o público com conceitos, símbolos, terminologia e características socioculturais que compõem o universo da diversidade de gênero e sexual humana, com foco para transgêneros”, explica. O segundo propõe a reflexão sobre fatores que geram a exclusão no mercado de trabalho. “Neste ponto, queremos discutir os meios de viabilizar contratações e integração de profissionais transgêneros para proporcionar ambientes de trabalho mais inclusivos, saudáveis e seguros para esta comunidade”, completa.

As inscrições, tanto presenciais quanto on-line, podem ser feitas no link: http://bit.ly/realidade_trabalho_para_pessoas_trans.

O Café Filosófico fica na Rua Jorge de Figueiredo Corrêa, 1632, Chácara Primavera, em

Campinas (SP). A participação presencial dos associados da ABRH SP é gratuita. Não sócios pagam R$ 75,00.

A versão on-line é gratuita para o público em geral.