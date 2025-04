Coleta de Lixo de Holambra será alterada e ampliada a partir do dia 14

O calendário de coleta de lixo domiciliar em Holambra terá novo cronograma a partir do dia 14 de abril, com ampliação e mudança de horários em diferentes regiões da cidade. A alteração, segundo a empresa responsável, será feita para melhor atender o crescimento urbano e populacional, se adequando às modificações de trânsito e, principalmente, buscar a melhoria contínua de atendimento aos munícipes.

Áreas como a Praça dos Pioneiros, a Rua das Dálias, o Boulevard Holandês e a Rua Campo de Pouso, com maior presença comercial e movimento, passarão a ter recolhimento diurno diário. Áreas com forte concentração residencial, como o Imigrantes, o Jardim Flamboyant, o Parque dos Ipês e o Morada das Flores, por sua vez, terão coleta noturna – a partir das 16h durante a semana e das 14h aos sábados. O objetivo é evitar trânsito, acidentes e outros transtornos.

O novo cronograma de coleta, atualizado e completo, está disponível no site da Prefeitura, em www.holambra.sp.gov.br.

“Vale reforçar que a participação popular nesse processo é importante para manter a cidade limpa e bem cuidada. O serviço conta com o apoio do cidadão para colocar o lixo para fora bem ensacado e somente nos dias indicados no calendário”, informou o gestor do Corsam, empresa prestadora do serviço de coleta, Lucas Santana.

A recomendação é que o resíduo só seja colocado para fora bem próximo ao horário do início de cada turno de coleta. Essa atenção com o lixo colabora para que ele não fique sujeito às mudanças climáticas. Durante as estações chuvosas ele pode causar enchentes, entupir bueiros, contaminar vias pluviais e poluir lagos e lençóis freáticos.

“Outra questão importante de destacar é que os resíduos, quando expostos, contribuem para proliferação de pragas urbanas e doenças, como a dengue. Sem contar também que são alvos de animais abandonados, que rasgam os sacos à procura de alimentos, sujando as ruas e gerando mau cheiro”, finalizou.

Confira os dias de coleta em cada região:

Segunda, quarta e sexta

(diurno, a partir das 6h)

Centro

Cond. Vila Girassóis

Residencial Nova Holanda

Residencial Palm Park

Residencial Villa de Holanda

Residencial Vitória Régia

Secção A

Segunda, quarta e sexta

(noturno, a partir das 16h)

Condomínio Filhos do Sol

Moinho Residencial

Pq. Residencial Imigrantes

Residencial Van Den Broek

Vila Nova

Terça, quinta e sábado

(diurno, a partir das 6h)

Cond. Holland Park

Centro Empresarial Van Gogh

Florabella

Jd. Das Tulipas

Pq. Dos Ipês

Pq. R Groot

Residencial Flor D’Aldeia

Residencial Portal do Sol

Residencial Resedas

Residencial Vila das Tulipas

Terça, quinta e sábado

(noturno, a partir das 16h)

Sábado (diurno, a partir das 14h)

Centro

Morada das Flores

Jardim Holanda

Jardim Flamboyant

Parque dos Ipês

Segunda e Quinta

(diurno, a partir das 6h)

Angico

Fundão

Localidades Rurais no entorno das estradas municipais HBR-040 e HBR-323

Terça e Sexta

(diurno, a partir das 6h)

Alegre

Localidades Rurais no entorno das estradas municipais HBR-165 e HBR-155?

Palha Grande

Sítio Palmeiras

Quarta e Sábado

(diurno, a partir das 6h)

Angico

Borda da Mata

Camanducaia

Chácaras Camanducaia

Fundão

Localidades Rurais no entorno das estradas municipais HBR-010, HBR-020, HBR-323, Alberto, R. das Dálias e Condomínio Fazenda Duas Marias

Pinhalzinho

Diário

(Diurno, a partir das 6h)

Praça dos Pioneiros Rua Campo das Palmas (entre Memorial do Imigrante e R. Campo do Pouso)

Rua Campo do Pouso Rua Ciclamens Rua das Dálias (entre Av. das Violetas e R. Solidagos)

Rua Dória Vasconcelos Rota dos Imigrantes (entre Praça da Cachoeira e Memorial do Imigrante)

Coloque o lixo na rua nos dias programados