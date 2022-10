Abutre’s Moto Clube recebe Moção de Congratulações em Amparo

De autoria do vereador Farlin Conrado (MDB), foi aprovada na noite do dia 3 de outubro a Moção de Congratulações nº 24/2022 para um dos maiores motoclubes do mundo e o maior do Brasil, Abutre’s Moto Clube. “O reconhecimento é pelo trabalho social que fazem, todos os meses, por todo o Brasil. Em Amparo, a última grande ação foi em 2019, antes da pandemia, no dia 12 de outubro, em conjunto com a OAB, Polícia Militar e Polícia Civil e merecem nossa valorização”, declarou o vereador.

O Moto Clube foi fundado no dia 13 de setembro de 1989 e conta com mais de 12 mil integrantes. O nome Abutres foi inspirado pelo forte sentimento de liberdade da ave Abutre, além da cor preta – a mesma de seus coletes de couro. Em Amparo, os Abutres surgiram nos anos 2000 e, semanalmente, se reúnem no bairro São Dimas.

Aprovaram por unanimidade os vereadores André de Oliveira (PP), Antonio Cesar Mineiro (MDB), Carlos Cazotti (MDB), Edilson Santos (DEM), Edilson José (Dil – PSD), Pastor Elson Batista (PL), Farlin Conrado (MDB), Janaina Pereira (PDT), Osmar Dorigan (MDB), Luiz Carlos de Oliveira (Carlitinho – PSDB), Rosa Montini (PSDB) e Silvia Forato (PT).