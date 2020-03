Academia Nogueirense de Letras inaugura nova sede em Artur Nogueira

Na manhã deste domingo, dia 1º de março, a Academia Nogueirense de Letras (ANL) inaugurou sua nova sede em Artur Nogueira. Formada por escritores membros de Artur Nogueira e de outras cidades da região a ANL ficou por um bom tempo sem contar com um espaço para desenvolver suas atividades.

De acordo com o presidente da entidade, o poeta e escritor Camilo Martins, após 13 anos de existência, onde a ANL sempre lutou para conquistar um espaço próprio, pois estava sempre mudando de lugar conforme mudava a administração municipal, felizmente, agora tem seu escritório graças a doação de uma sala de propriedade do empresário Adolfo de Queiroz.

“Fico muito feliz e agradecido ao Adolfo e sua esposa Sueli que doaram a sala para que possamos atender as necessidades dos escritores membros da NAL e desenvolver nossas atividades”, destacou

A inauguração contou com a presença de escritores e colaboradores de várias cidades da região e também prestou homenagens para alguns desses escritores e colaboradores. Além disso, a inauguração contou com café da manhã aos convidados e palestra do poeta Camilo Martins.

A nova sede da ANL está localizada na Rua 13 de Maio, 19, sala 9, no centro de Artur Nogueira.