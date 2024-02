Ação conjunta da GCM e Polícia Militar de Artur Nogueira resulta na prisão de quatro suspeitos por tráfico de drogas

Da Redação

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Artur Nogueira, em uma operação conjunta com a Polícia Militar, desencadeou uma ação determinada após receber uma denúncia anônima. O foco da denúncia era uma residência suspeita, que supostamente estava sendo utilizada como ponto de fracionamento e comercialização de substâncias ilícitas, próxima a um local conhecido por atividades de tráfico de drogas.

Com base nas informações recebidas, as equipes de segurança pública montaram uma campana na residência em questão. Durante a vigilância, observaram movimentações suspeitas, além da presença de indivíduos e bicicletas no entorno da casa. Com o apoio de outras viaturas da GCM e da Polícia Civil, foi realizada uma incursão no local, que resultou em uma prisão em flagrante.

Quatro suspeitos, identificados como M.K.D.A, K.M.F, L.F.C.L e C.A.D.O, todos com antecedentes criminais relacionados ao tráfico de drogas, foram surpreendidos fracionando entorpecentes no interior da residência. Durante a operação, foram apreendidos:

1066 papelotes contendo uma substância análoga à cocaína;

Cinco potes contendo uma substância também análoga à cocaína, destinada ao fracionamento;

Uma balança de precisão, utilizada para pesagem das drogas;

Oito aparelhos celulares, que possivelmente eram utilizados para comunicação entre os envolvidos e clientes;

R$106,30 reais em espécie, além de moedas;

Um liquidificador com resquícios de entorpecentes;

Duas bacias plásticas utilizadas para acondicionar os entorpecentes já fracionados;

Um caderno de anotações manuscritas, que aparentemente servia para registrar a contabilidade das drogas comercializadas.

Indagados sobre as drogas, a balança de precisão e o dinheiro encontrado, os suspeitos confessaram serem responsáveis pelo tráfico e afirmaram que “a casa caiu”. Diante das evidências e da confissão, foi dada voz de prisão aos indivíduos, que foram conduzidos à presença da autoridade policial para as medidas cabíveis.

A autoridade policial, ciente dos fatos apresentados, determinou a elaboração do Boletim de Ocorrência por tráfico de entorpecentes e associação criminosa. Ao término dos procedimentos legais, os indiciados ficaram à disposição da justiça.

Essa operação conjunta entre a GCM e a Polícia Militar reforça o compromisso das forças de segurança de Artur Nogueira no combate ao tráfico de drogas e na preservação da segurança e bem-estar da comunidade local.