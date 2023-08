Ação da Força Tática em Itapira Resulta na Captura de Procurado

Operação Impacto e Operação Shamar levam à prisão de indivíduo com mandados em aberto

A Força Tática de Itapira demonstrou mais uma vez sua eficiência e determinação ao capturar um indivíduo procurado durante uma operação de rotina. No dia 23 de agosto de 2023, a equipe composta pelo Sargento Amarildo, Soldado Mendes, Cabo Ramos e Soldado Peçanha realizava Patrulhamento Tático pela área da 3ª Companhia da Polícia Militar na cidade de Itapira, quando surpreendeu um suspeito de maneira inesperada.

Durante as operações “Impacto” e “Shamar” e a Impacto Adaga IV, voltadas para a prevenção de atos ilícitos na região, a equipe de Força Tática deparou-se com uma situação que chamou sua atenção. Ao passar pela Rua Nelson Pereira da Silva, no Bairro Istor Luppi, a equipe notou que o portão de uma residência estava parcialmente aberto, possibilitando uma visão parcial do interior. O que mais chamou a atenção foi a presença de uma motocicleta Titan vermelha, com placas de Itapira, desprovida de sua carenagem.

Diante dessa cena incomum, os policiais decidiram abordar o morador da residência, identificado como Sr. A. O cidadão cooperou prontamente e permitiu que a equipe realizasse uma vistoria no veículo. Seguindo os procedimentos padrão, os policiais conduziram uma busca minuciosa na motocicleta, mas não encontraram nada de ilícito.

Entretanto, ao consultar os registros via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), uma descoberta surpreendente foi feita. O Sr. A. estava sendo procurado pela Justiça, com mandados de prisão em aberto em dois estados brasileiros. O primeiro mandado, emitido pelo Estado de São Paulo, estava relacionado ao crime de Receptação, conforme o artigo 180 do Código Penal Brasileiro. O segundo mandado era proveniente do Estado do Paraná e estava relacionado ao crime de Tráfico de Drogas, de acordo com o Artigo 33 da Lei 13.343/06.

Diante dessas circunstâncias, os policiais da Força Tática deram voz de prisão ao Sr. A. Após as medidas administrativas necessárias, realizadas pela Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu, o indivíduo foi recolhido à cela provisória e ficou à disposição da Justiça.

Essa operação demonstra o compromisso da Força Tática de Itapira em manter a segurança da comunidade, atuando de maneira diligente para capturar indivíduos procurados e prevenir crimes em sua área de atuação. A ação exemplar dessa equipe ressalta a importância do trabalho conjunto entre a polícia e a comunidade na promoção da segurança e no combate à criminalidade.