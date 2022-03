Ação solidária acontece neste fim de semana no Jardim dos Ipês

Neste sábado, dia 19, e domingo, 20, uma Grande Ação Solidária acontecerá no Jardim dos Ipês, com o apoio da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura. O evento da Primeira Igreja Batista de Jaguariúna (PIBJ), em parceria com a Organização Não Governamental Aprisco, será realizado na sede da ONG.

A partir das 9h serão oferecidos no local gratuitamente os seguintes serviços:

– Médico: dentistas, médicos, oftalmologistas, psicólogo.

– Beleza: esteticista e cabeleireiro.

– Para as crianças: brincadeiras e pinturas de rosto.

– Lojas: mini brechó e armação de óculos sendo vendida a preços populares.

A ONG Aprisco fica na avenida Antônio Pinto Catão, 600 Jardim dos Ipês.