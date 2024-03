Ação Solidária “Pet Pizza” para Arrecadar Fundos em Prol dos Animais de Rua

Da Redação

Imagem Ilustrativa

O Grupo Amor e Proteção dos Animais de Santo Antônio de Posse está promovendo uma ação solidária o “Pet Pizza”, visando arrecadar fundos para auxiliar os animais de rua. Com o intuito de proporcionar uma oportunidade deliciosa de contribuir para uma causa nobre, a entrega das pizzas está agendada para o dia 13 de abril, das 8h30 às 12h, no Posto da Claudia.

Com uma variedade de sabores disponíveis, os amantes de pizza poderão escolher entre calabresa, americana e mussarela. Todas as pizzas são preparadas com ingredientes frescos e de qualidade.

Para fazer sua encomenda com antecedência e garantir sua participação nesta iniciativa solidária, entre em contato pelos seguintes números de WhatsApp:

Solange: (19) 99147-7407

Ana Lúcia: (19) 99281-1700

Vera: (19) 99644-9492

Ao adquirir uma ou mais pizzas, você não apenas desfruta de uma refeição saborosa, mas também contribui diretamente para o bem-estar dos animais de rua, proporcionando-lhes cuidados, alimentação e abrigo adequados.

Sobre o Grupo Amor e Proteção dos Animais de Santo Antônio de Posse: O Grupo Amor e Proteção dos Animais de Santo Antônio de Posse é uma organização dedicada ao resgate, cuidado e proteção de animais de rua na região de Santo Antônio de Posse. Com um grupo de voluntários comprometidos e apaixonados pelos direitos dos animais, o grupo trabalha incansavelmente para melhorar as condições de vida dos animais desabrigados, proporcionando-lhes amor, cuidados veterinários e lares adotivos amorosos sempre que possível.