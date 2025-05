ACE Holambra divulga inscrições abertas para empresas no Programa BEEM

Iniciativa permite oferta de vagas de estágio para estudantes com apoio do Governo do Estado e nenhum custo para o empresário

A Associação Comercial e Empresarial de Holambra (ACE) está com inscrições abertas, até o dia 31 de maio de 2025, para empresas interessadas em participar do Programa Bolsa do Estudo e da Escola de Mérito (BEEM). A ação, em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, tem como foco a inclusão de estudantes da Educação Profissional em estágios supervisionados, fortalecendo sua formação prática e combatendo a evasão escolar.

O grande diferencial é que o programa oferece total apoio ao empresário: a bolsa-auxílio e o seguro dos estagiários são custeados pelo próprio Estado, por um período de até seis meses. Isso significa que sua empresa pode contribuir para o desenvolvimento de jovens talentos, sem gerar custos adicionais.

Empresários interessados devem acessar o site da entidade (www.aceholambra.com.br) para realizar a inscrição e obter mais informações.