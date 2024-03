ACE HOLAMBRA ESCLARECE O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR

Conheça mais detalhes sobre essa norma trabalhista, conhecendo os benefícios e deveres para a empresa quando esta adere ao programa de alimentação do trabalhador.

O Café da Manhã com RH será dia 14 de março, às 8h30, no auditório da Associação Comercial e Empresarial de Holambra (ACE Holambra – Avenida das Tulipas, 103, Centro). Estão convidadas empresas associadas e também não associadas: proprietários, gerentes e profissionais de recursos humanos.

Outro assunto do evento serão os serviços de suporte que a Associação Comercial oferece na contratação de funcionários e estagiários.

Confirme sua presença até 12 de março, com Tânia Santana, pelo telefone 11 9 8873-5259.