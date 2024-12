Parque Dom Pedro realiza piquenique natalino exclusivo para pessoas neurodivergentes

(Foto: Divulgação/Parque Dom Pedro)

Para participar do evento gratuito é necessário fazer inscrição pelo site ou aplicativo do empreendimento; vagas são limitadas

Comprometido com a inclusão e com a diversidade, o Parque Dom Pedro realiza, pelo segundo ano consecutivo, o piquenique natalino exclusivo para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e com distúrbios sensoriais. Neste ano, a ação acontece em dois duas datas, 13 e 17 de dezembro, antes da abertura do empreendimento, às 8h da manhã.

Além de convidados da Inclusione – clínica e escola para pessoas com deficiência – e do time Ponte Preta S21 Futsal Down, patrocinado pelo Parque Dom Pedro, o piquenique natalino inclusivo será aberto ao público, com 30 vagas no total, sendo 15 para cada dia. Para participar, é necessário realizar a inscrição prévia pelo aplicativo ou site do Parque Dom Pedro.

O evento será realizado antes da abertura do empreendimento, visando proporcionar ainda mais conforto aos participantes, com barulhos reduzidos e liberdade para se movimentarem pela decoração.

“Foi emocionante ver a felicidade dos nossos convidados no ano passado, aproveitando um momento único, pensado especialmente para eles. Sabemos como pode ser difícil para pessoas com sensibilidade a estímulos estarem em ambientes movimentados, e oferecer uma experiência completa com o Papai Noel na decoração de Natal é algo que nos enche de alegria. Estamos muito felizes por poder criar essa oportunidade, que, com certeza, ficará na memória de todos”, afirma Taís Tavares, gerente geral do Parque Dom Pedro, administrado pela ALLOS – a mais inovadora plataforma de experiências, entretenimento, serviços, lifestyle e compras da América Latina.

Durante o piquenique, os visitantes serão recebidos no trono do Noel com um café da manhã, seguido da visita do Papai Noel. Após o encontro, os participantes poderão brincar na decoração de Natal localizada na Alameda, com liberdade para se movimentarem e se divertirem por todo o espaço.

Para participar da ação, os pais, mães e responsáveis por pessoas com TEA ou sensibilidade sensorial deverão efetuar o cadastro pelo aplicativo “Parque Dom Pedro”, na aba Eventos, ou pelo site do empreendimento. No momento da inscrição será possível optar pelo evento do dia 13 ou 17. O cadastro estará disponível até que todas as vagas sejam preenchidas.

Parque Consciente

As ações ambientais, sociais, de incentivo à educação, ao esporte e bem-estar desenvolvidas pelo Parque Dom Pedro fazem parte da política do empreendimento em ESG, sigla em inglês para Environmental, Social and Governance — em português, Ambiental, Social e Governança. Anualmente, o Parque Dom Pedro desenvolve ações diversas que impactam positivamente o futuro da comunidade ao seu entorno, sendo reconhecido, nacional e internacionalmente, como referência em práticas sustentáveis no setor de varejo.

Todas essas ações são identificadas com o selo Parque Consciente, criado para que o público possa reconhecer as iniciativas do shopping nesta área. Pelo trabalho desenvolvido ao longo dos anos, o empreendimento recebeu, em 2023, o selo “Empresa Amiga da Primeira Infância”, concedido pela Prefeitura de Campinas. Além disso, já foi premiado diversas vezes pela Abrasce (Associação Brasileira de Shoppings Centers) pelas práticas ambientais.

Serviço – Piquenique Natalino Inclusivo do Parque Dom Pedro

Evento gratuito exclusivo para pessoas neurodivergentes

Data: 13/12 (sexta-feira) e 17/12 (terça-feira)

Horário: 8h

Duração: 1h30

Inscrição: aplicativo ou site do Parque Dom Pedro

Vagas: 15 por dia

Local: Anel Águas, no trono do Papai Noel

Endereço: Av. Guilherme Campos, 500 – Jardim Santa Genebra, Campinas – SP

Sobre o Parque Dom Pedro

Inaugurado em 2002, o Parque Dom Pedro é o mais completo centro de compras, lazer, entretenimento, gastronomia e serviços da Região Metropolitana de Campinas, possibilitando novas experiências e descobertas a cada visita. Com um espaço moderno, versátil e inclusivo com 126,5 mil m² de ABL (área bruta locável), possui mais de 400 opções aos clientes, entre lojas, lazer, restaurantes e serviços, oferecendo jornadas de experiência memoráveis para o público. Possui, ainda, 15 salas de cinemas, centro de convenções e 8 mil vagas de estacionamento. Mensalmente, o empreendimento recebe mais de 1 milhão de pessoas. Em 2023, o Parque Dom Pedro superou R$ 2 bilhões de vendas.

Sobre a ALLOS

Somos a mais inovadora plataforma de experiências, entretenimento, serviços, lifestyle e compras da América Latina. Nosso portfólio tem 58 shoppings próprios e administrados – referência em todas as regiões do país, hubs de soluções para as cidades e destinos de convivência e experiência fígital. Somos ainda um grande espaço de oportunidades para os empreendedores de varejo e serviços. Continuaremos trabalhando com o compromisso de servir e encantar nossos consumidores e parceiros todos os dias, promovendo momentos que encantam e transformam. Nossa nova companhia integra o Mercado Novo da Bovespa, com mais alto nível de Governança Corporativa, e possui iniciativas com certificações internacionalmente reconhecidas, como o Índice de Sustentabilidade (ISE) da B3 e melhor avaliação do setor no Carbon Disclosure Project (CDP), além da adesão ao Pacto Global da ONU. A empresa também foi reconhecida com o selo I-Diversa (B3) e o selo ouro GHG Protocol.