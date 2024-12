Musical “Mais que uma história” terá duas apresentações neste domingo, no Círculo Militar

Grupo fará espetáculo extra no Santuário Arquidiocesano Santa Rita de Cássia. Evento faz parte da programação do Natal Caminhos dos Sonhos

Um coral de 60 vozes, músicos e solistas da Igreja Presbiteriana Chácara Primavera vão apresentar, no domingo, 22, às 17h e às 19h30, o musical “Mais que uma história”, sob regência do maestro Wanilton Mahfuz e direção cênica de Ricardo Tejeda. O evento é gratuito e será apresentado no Golden Room do Clube Círculo Militar; as inscrições devem ser feitas pelo site chacara.org/musical .

Com os ingressos quase esgotados para as apresentações no Círculo Militar, o grupo abriu esse show extra, que será nesta sexta-feira, 20, às 20h, no Santuário Arquidiocesano Santa Rita de Cássia (Av. Jesuíno Marcondes Machado, 670, Nova Campinas).

O espetáculo faz parte do Natal Caminhos dos Sonhos, uma realização da Prefeitura de Campinas e da Acic (Associação Comercial e Industrial de Campinas), com apoio de várias empresas.

“As histórias nos cercam por todos os lados e têm o poder de transformar e tocar nossas vidas de maneira única. Com o musical, vamos celebrar a maior e mais impactante já contatada”, disse o maestro. “Como os ingressos para as apresentações do domingo estão se esgotando, abrimos mais essa oportunidade para quem quiser prestigiar o nosso musical, acrescentou.

Natal Caminhos dos Sonhos

Com o tema “O Grande Presente para Campinas”, a programação deste ano do Natal Caminhos dos Sonhos segue até 22 de dezembro com eventos para toda a família.

A organização é da Prefeitura de Campinas, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, e da Associação Comercial e Industrial de Campinas (Acic).

O evento conta com patrocínio das empresas Bosch, BYD, CPFL, Itaú, Pirelli, Recap, Sanasa, Patriani, Unimed Campinas, MRV, Alphaville, Oba, Tauste, Higa, Covabra, Eletromídia, Hospital Santa Teresa, Hospital Vera Cruz, Hospital São Luiz, A3 Engenharia, Antonio Andrade, Azul Urbanismo, Campi Ambiental, Casamax, Comverd, CPN, EBN, Era Técnica, Furlan Participações, Garmacon, HM Engenharia, Litucera, MB Engenharia, Orizon, Projeto Mosaico, Sindivarejista, Thcm e Yoshi. Também conta com recursos de emendas parlamentares – Jorge Schneider e Paulo Haddad.

A agenda completa de eventos está disponível no hotsite https://www.natalcaminhosdossonhos.com.br/.

Serviço

Musical Mais que uma história

Santuário Arquidiocesano Santa Rita de Cássia

Data: 20/12, sexta-feira

Horário: 20h

Local: (Av. Jesuíno Marcondes Machado, 670, Nova Campinas)

Círculo Militar

Data: 22/12, domingo

Horários: às 17h e às 19h30

Local: Golden Room do Clube Círculo Militar

Incrições: site chacara.org/musical