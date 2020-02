Ace Holambra promove palestra sobre Lei Geral de Proteção aos Dados no dia 12 de março

Você utiliza dados e informações de clientes? Sabia que existem regras estabelecidas por lei a respeito desse assunto? É a Lei Geral de Proteção aos Dados (LGDP), que já está em vigor e pode punir empresas com multas.

No dia 12 de março, a Associação Comercial e Empresarial (ACE Holambra) reúne empresários associados para entender o tema: desde a coleta das informações dos clientes, à classificação, utilização, armazenamento, compartilhamento, e até eliminação desses dados.

Estará na ACE o advogado Maurício Vedovato, de São Paulo, com a palestra Lei Geral de Proteção aos Dados. Com atuação no direito voltado à internet, mídia, telecomunicações, tecnologia e entretenimento, ele é especialista em Direito e Política da Mídia e do Entretenimento pela Universidade da Califórnia, Los Angeles, e mestrado em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo (USP), bem como é graduado em Direito pela USP.

Palestra gratuita para associados. Faça já a sua reserva – vagas limitadas.

*SERVIÇO*

PALESTRA LEI GERAL DE PROTEÇÃO AOS DADOS

12 de março, às 17 horas, na ACE (Av Tulipas, 103, Centro)

Inscrições até 10/03

contato@aceholambra.com.br

3802-2020 e 99994-2711