ACIC anuncia a 12ª edição do Retail Conference 2024 em Campinas

Sob o tema “Varejo Conectado”, evento é o maior do Brasil

A 12ª edição do Retail Conference 2024, promovida pela Associação Comercial e Industrial de Campinas (ACIC), já tem data marcada: será realizada no dia 11 de junho, no Pátio Ferroviário (Oficina de Locomotiva da Companhia Mogiana de Estrada de Ferro/Prédio do Relógio), na Vila Industrial, como parte da programação do Campinas Innovation Week, evento da Prefeitura Municipal em celebração aos 250 anos da cidade.

Sendo a maior conferência de varejo do Brasil, o Retail Conference reunirá cerca de 3.000 participantes, com a presença confirmada de palestrantes de empresas renomadas, tais como I-Food, Stanley e Zé Delivery (Ambev), entre outros que são referência em seus respectivos setores. As inscrições estão abertas e são gratuitas.

“Tradicionalmente realizamos o Retail Conference anualmente. Neste ano, escolhemos focar na convergência da tecnologia e varejo (daí o tema Varejo Conectado que nomeia esta edição). Criamos um ambiente propício para troca de informações, capacitação e apresentações das tendências tecnológicas ao redor do mundo no setor, o que proporcionará aos participantes insights valiosos, conexões estratégicas e oportunidades de crescimento em um único local”, explica Adriana Flosi, presidente da ACIC.

A programação da edição 2024, das 8h às 18h, contará com a presença de CEOs de grandes marcas, workshops interativos, palestras com líderes em inovação, varejo e startups, além de painéis de discussões sobre temas como sustentabilidade, experiência do cliente, nova economia e empreendedorismo, marketing digital, inteligência artificial, inovação, transição energética e impactos sociais.

Os interessados também poderão participar de rodadas de negócios promovidas pela ACIC no AC Networking (clique aqui para saber mais). Acesse o site oficial do Retail Conference 2024 – Varejo Conectado em http://retailconference.com.br/ e garanta seu ingresso.

Campinas Innovation Week

Uma das novidades do Retail 2024 é integrar a programação do Campinas Innovation Week, um evento de grande porte sobre tecnologias e tendências, que ocorrerá de 10 a 14 de junho no Pátio Ferroviário de Campinas. O evento é realizado pela Prefeitura em parceria com a ACIC, Fundação Fórum, Venture Hub e 100 Open StartUps, contando ainda com o apoio de diversas outras empresas parceiras.

Com um público estimado de 10 mil empresários e empreendedores de diversos segmentos, o Campinas Innovation Week traz uma programação abrangente ao longo de cinco dias. Os participantes terão a oportunidade de participar não apenas do Retail Conference em 11 de junho, mas também do Inova Trade Show (12 e 13 de junho), do Tech Start Summit e do OiWeek (14 de junho).

Paralelamente, os participantes poderão desfrutar de uma feira de expositores, área de food trucks, apresentações diárias de DJs e palestrantes renomados de diversos setores.

O Campinas Innovation Week é aberto a todos os interessados, com inscrições gratuitas disponíveis no site https://campinasinnovationweek.com.br/