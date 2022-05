ACIC realiza Semana do Crédito nos próximos dias 10, 11 e 12

Evento gratuito será realizado on-line com a participação de especialistas em finanças, economia, negócios, tendências e comportamento do consumidor. Nos três dias serão abordados temas que os empreendedores e gestores devem dominar antes de tomar decisões sobre acesso e gestão de crédito

A Associação Comercial e Industrial de Campinas (ACIC) realiza nos dias 10, 11 e 12 de maio a “Semana do Crédito”, evento on-line e gratuito que abordará temas essenciais para a saúde financeira das organizações e para o seu crescimento. Os conteúdos serão apresentados de maneira acessível aos cerca de 700 gestores financeiros, profissionais do setor de cobrança, microempreendedores, proprietários de empresas de pequeno e médio porte e outros, interessados em compreender a dinâmica que envolve o acesso e a gestão de crédito, para tomar decisões assertivas. No dia 10, as palestras ocorrerão das 14h às 17h e, nos dias seguintes, das 14h às 16h. Para participar é necessário realizar a inscrição no site https://bit.ly/sc-imprensa.

A presidente da Associação Comercial e Industrial de Campinas (ACIC), Adriana Flosi ressalta que os conteúdos abordados auxiliam os tomadores de decisões a agir de maneira mais assertiva: “O crédito é uma das variáveis monetárias e financeiras que impactam o desenvolvimento econômico em nível nacional, regional e local. Neste momento de reação econômica pós-pandemia é imprescindível garantir o acesso às linhas de crédito disponíveis, mas é preciso ir além e orientar empresários e gestores na elaboração de uma política de crédito que garanta também o recebimento por vendas a prazo, por exemplo. Para isso, é essencial compreender o contexto econômico atual, conhecer as tecnologias financeiras que podem auxiliar as empresas e saber como o consumidor está se comportando ”, esclarece Adriana Flosi.

Programação

André Cardoso Barbeiro Matcin, mestre em Economia pelo Insper e economista no Itaú abre a programação, no dia 10, com a palestra: “Panorama Econômico do Mercado Financeiro”. Matcin trabalha na equipe de Sell-Side (lado vendedor) do banco, que é a área do setor financeiro que cria e promove ferramentas para que os clientes comprem ativos financeiros, como por exemplo, títulos de renda fixa, ações e outros. O especialista atua como um dos responsáveis por relatórios, reuniões e chamadas de vídeo com clientes e tem sete anos de experiência junto à área de pesquisa econômica do Itaú.

Edmour Saiani, pós-graduado em Marketing pela Fundação Getúlio Vargas – SP e fundador da empresa Ponto de Referência, fala em seguida sobre “Os hábitos de consumo, as tendências e os novos perfis de consumidores”. Executivo com passagens por empresas nacionais e multinacionais, Saiani é autor dos livros Loja Viva, Ponto de Referência e Marcas Simbióticas. Por meio da Ponto de Referência, o consultor ajuda as organizações na construção de sua cultura e gestão de atendimento e serviços.

Marcos Paulo, formado em Administração de Empresas e diretor comercial e parcerias, além de membro do Conselho na Qyon Tecnologia S/A, é o terceiro palestrante do dia 10 e aborda o assunto “Como as tecnologias estão chegando para transformar o mercado financeiro”. A Qyon é uma desenvolvedora de softwares com inteligência artificial e big data para gestão empresarial, gerenciamento e integração dos processos e setores que compõem uma empresa.

Flávio Calife, doutor em Finanças Públicas pela Fundação Getúlio Vargas e economista da Boa Vista, encerra o ciclo de palestras do primeiro dia da Semana do Crédito com o tópico “A importância de uma boa Gestão de Crédito na sua empresa”. Calife é professor de Economia e Finanças na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e responsável por repercutir os indicadores econômicos da Boa Vista e temas ligados ao mercado de crédito, consumo e finanças do consumidor. Para o dia 11, está programado o workshop “Como realizar a gestão e análise de crédito na sua empresa”. Izidio Souza, pós-graduado em Gestão de Vendas de Trade Marketing e responsável pela gestão comercial dos parceiros de negócios da Boa Vista, com mais de 15 anos de experiência na área comercial, em empresas nacionais e multinacionais, é quem discorre sobre o tema neste dia.

A Semana do Crédito termina no dia 12, com o workshop:“Como ter acesso a crédito para sua empresa”. Para abordar o assunto, foram convidados o consultor de Negócios do Sebrae – Regional Campinas, Carlos Eduardo Cavalcanti e o diretor-presidente da ACCREDITO – Sociedade de Crédito Direto S.A. Cavalcanti é formado em Administração de Empresas, tem MBA em Gestão de Finanças e trabalhou no mercado financeiro por 19 anos. Já Melo Santos atuou no Banco Central, presidiu o Banco de Crédito Real de Minas Gerais, foi diretor financeiro e presidente interino da Caixa Econômica Federal e diretor-presidente da Nossa Caixa Nosso Banco. Também foi o responsável pela criação da primeira Agência de Fomento do Estado de São Paulo, a Desenvolve SP, onde atuou como diretor-presidente e foi secretário executivo da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo.