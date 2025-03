Artur Nogueira 76 anos: Prefeitura divulga programação de aniversário

Cronograma será marcado por shows musicais, esquadrilha da fumaça, competições esportivas, cantatas, exposições e atividades para toda a família

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, preparou uma programação especial para celebrar os 76 anos de história do município, com eventos que acontecerão ao longo do mês de abril.

De acordo com a secretária de Cultura e Turismo, Ieda Ribeiro, este ano o aniversário de Artur Nogueira será marcado por shows musicais, competições esportivas, cantatas, exposições e atividades para toda a família, incluindo a tradicional Esquadrilha da Fumaça, que promete emocionar os moradores.

O prefeito Lucas Sia (PL) enfatizou a importância deste momento para a cidade. “Celebrar os 76 anos de Artur Nogueira é celebrar a força e o espírito de nossa gente. Pensamos em uma programação que envolvesse todos, trazendo atividades culturais, de lazer e confraternização. É a nossa forma de agradecer por tudo o que conquistamos e olhar para o futuro com esperança, união e muita alegria. Convido todos a participarem e celebrarem essa grande data conosco”, disse.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

Artur Nogueira Street Fest

4 a 6 de abril

Local: Pista de Skate

Horários:

-4 de abril – 19h: Batalha de Rap | 21h30: Show com Super Hall

-5 de abril – 9h: Campeonato de Skate | 17h: Show de Wheeling com Grumita | 18h: Baile do Manzano

-6 de abril – 9h: Campeonato de Skate | 18h: Show com Banda Purple Stone | 21h: Show com a Banda Faith

Realização: Anderson Silveira, Bruno Brasileiro e Vinícius dos Anjos

Ato Cívico

10 de abril

Local: Praça do Coreto

Horário: 8h

Realização: Prefeitura

Esquadrilha da Fumaça

12 de abril

Realização: Prefeitura

Artur Fest

10 a 13 de abril

Local: Lagoa dos Pássaros

Horários:

-10 de abril – 20h: Orquestra Sinfônica Jovem com Sidney Magal

-11 de abril – 20h: Cultura Rock especial com as bandas Velha Guarda e Black Zeppelin

-12 de abril – 20h: Show com Helinho e Banda

-13 de abril – 20h: Show com a Banda Stratonantes

Haverá praça de alimentação com entidades e ambulantes.

Realização: Prefeitura

Teatro da Paixão de Cristo

18 de abril

Local: Ginásio Maurício Sia

Horário: 19h

Realização: Paróquia Nossa Senhora das Dores (João Paulo)

Cantata de Páscoa – Teatro da Paixão de Cristo

19 de abril

Local: Lagoa dos Pássaros

Horário: 19h

Realização: Igreja Adventista do Sétimo Dia

Força & Ação – Manobras Radicais

24 de abril

Local: Em frente ao Ginásio de Esportes Maurício Sia

Horário: 19h30

Realização: Liberdade Moto Clube

Encontro de Motociclistas

25 a 27 de abril

Local: Balneário Municipal

Realização: Liberdade Moto Clube

Miss Artur Nogueira

30 de abril

Local: Ginásio Maurício Sia

Horário: 19h30

Realização: Prefeitura e Paulo Munhoz

Campeonato de Pesca Vardo Corrêa

1º de maio

Local: Lagoa dos Pássaros

Horário: 11h30

Realização: Prefeitura